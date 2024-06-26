Заявления посла Соединённых Штатов в Китае Николаса Бернса о том, что Китай мешает улучшению отношений граждан двух стран, не соответствуют реальности и не способствуют здоровому и устойчивому развитию двусторонних связей, подчеркнула на брифинге в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин.
Предварительно Бернс в интервью газете Wall Street Journal отметил, что власти Китая препятствуют улучшению отношений между нациями двух стран. С его слов, Пекин ужесточил действия, направленные на давление на дипломатическую деятельность Соединённых Штатов в Китае.
В частности, как утверждает дипломат, китайские власти давят на граждан Китая, чтобы те не посещали события, организованные американским посольством, или пугают тех, кто уже принял в них участие. Бернс отмечает, что некоторых участников событий допрашивали, порой допросы проводились поздно вечером у них дома.
"Подобные заявления посла Бернса не соответствуют фактам, уходят от ключевого согласия, достигнутого руководителями двух стран на встрече в Сан-Франциско, не совпадают с правильным путём совместного сосуществования Китая и Соединённых Штатов и не способствуют здоровому и устойчивому развитию двусторонних связей", — отметила Мао Нин.
Она подчеркнула, что Китай всегда развивал сотрудничество с Соединёнными Штатами в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенными председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, Пекин стремится к развитию гуманитарных обменов между двумя странами.
"На самом деле, не Китай, а Соединённые Штаты вмешиваются и затрудняют гуманитарные обмены между двумя странами. США под предлогом национальной безопасности базно допрашивали и репатриировали китайских студентов, обучающихся в Штатах, что причинило значительный ущерб соответствующим личностям и вызвало серьёзное ограничивающее действие", — отметила она.
Дипломат добавила, что восприятие США в сознании китайского народа в значительной степени зависит от самой Соединённых Штатов, и выразила надежду, что США "будут сотрудничать с Китаем, через конкретные действия способствовать гуманитарным обменам между двумя странами, а также ускорить здоровое и устойчивое развитие китайско-американских связей".
В конце апреля министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И на встрече с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном подчеркнул, что отношения Китая и Соединённых Штатов в целом стабилизировались, однако негативные факторы продолжают нарастать и накапливаться.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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