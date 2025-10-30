Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бернский зенненхунд
Бернский зенненхунд
© flickr.com by aubree clark is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:48

Бернский зенненхунд: почему эта огромная собака — идеальный компаньон для семьи с детьми

Бернский зенненхунд вошёл в топ‑3 пород, наиболее подходящих для семей с детьми

Если вы мечтаете о большой, пушистой и невероятно доброй собаке, которая станет полноправным членом вашей семьи, то бернский зенненхунд — это порода, которую стоит рассмотреть в первую очередь. Многие помнят обаятельного пса Барона из популярного комедийного сериала про обычную семью — и это не просто удачный кинообраз, а очень точное отражение характера этих удивительных животных. За их внушительными размерами, способными занять полдивана, скрывается золотое сердце, бесконечное терпение и преданность, не знающая границ. Это не просто питомец, а настоящий друг, нянька и компаньон в одном лице, идеально подходящий для дома, где царит дух семейного уюта.

Идеальный компаньон для семьи с детьми

Главная черта бернского зенненхунда — это его поразительно уравновешенный и терпеливый характер. Эти собаки обладают врождённой снисходительностью ко всем членам семьи, но особенно трогательны их отношения с детьми. Представьте себе картину: по огромному псу ползает малыш, рядом вьётся котёнок, а на макушке восседает попугай — и бернцу всё это доставит только удовольствие. Он не просто терпит такое внимание, а искренне наслаждается ролью пушистой "живой игрушки" и нежного защитника.

Они тонко чувствуют настроение хозяев и никогда не станут навязываться. Если вы устали или не в духе, пёс спокойно дождётся вашего приглашения провести время вместе. При этом бернцы отлично уживаются с другими животными, будь то собаки, кошки или даже грызуны. Их добродушие распространяется на всех обитателей дома, создавая удивительно гармоничную атмосферу.

Из прошлого: от пастуха до компаньона

Название породы звучит как музыка — "собака альпийских лугов". Оно идеально отражает её происхождение. В начале XX века в швейцарских кантонах эти псы были незаменимыми помощниками фермеров. Они выполняли сразу несколько работ: пасли скот, охраняли его от хищников и, благодаря своей силе и выносливости, использовались как тягловые животные, перевозящие тележки с молоком и другими грузами.

Современный бернский зенненхунд почти утратил свои рабочие навыки, превратившись в идеального компаньона. Однако его генетическая память и инстинкты никуда не делись. Он с радостью будет тащить не тяжелую тележку, а детские санки во время зимней прогулки, с гордостью выполняя свою новую, не менее важную миссию — дарить радость своей семье.

Характер и воспитание: добряк с чувством собственного достоинства

Бернский зенненхунд — собака бесстрашная, но её бесстрашие лишено какой-либо агрессии. К незнакомцам он обычно относится со спокойным любопытством, внимательно наблюдая за реакцией хозяина. Если вы дружелюбны к гостю, пёс последует вашему примеру. Эта особенность делает его отличной семейной собакой, но не сторожем в классическом понимании.

Если вы хотите развить в нём охранные качества, потребуются целенаправленные занятия по дрессировке. Щенка с раннего возраста нужно учить не брать угощения из рук незнакомцев и чётко разграничивать "своих" и "чужих" по команде.

Советы шаг за шагом

  1. Ранняя социализация. С первых месяцев знакомьте щенка с разными людьми, звуками городской среды, другими собаками и животными. Это поможет вырастить психологически устойчивого питомца.

  2. Послушание. Начните с базовых команд ("ко мне", "сидеть", "лежать", "рядом") и используйте положительное подкрепление — лакомства, похвалу, ласку. Бернцы очень умны и стремятся угодить, поэтому обучение обычно идёт легко.

  3. Приучение к одиночеству. Учите щенка оставаться одному на короткие промежутки времени, чтобы избежать тревоги разлуки во взрослом возрасте.

  4. Уход за шерстью. Приобретите качественные пуходёрки и гребни. Регулярное вычёсывание 2-3 раза в неделю (а в период линьки — ежедневно) избавит ваш дом от колтунов и обильной шерсти.

  5. Контроль здоровья. Регулярно посещайте ветеринара. Порода имеет предрасположенность к дисплазии тазобедренного сустава, поэтому важно контролировать вес щенка, не перегружать его физически в период активного роста и обеспечить сбалансированным кормом супер-премиум класса или качественным натуральным питанием.

Плюсы и минусы породы

Аспект Плюсы Минусы
Для семьи Идеальная нянька для детей, преданный и ласковый компаньон, отлично ладит с другими питомцами. Требует много места из-за крупных размеров, обильно линяет.
Характер Невероятно терпеливый, спокойный, уравновешенный, неагрессивный, умный и обучаемый. Может быть несколько упрямым, нуждается в уверенном, но мягком руководстве.
Уход и здоровье Не требует сложного груминга, кроме вычёсывания. Предрасположенность к ряду заболеваний (дисплазия суставов, некоторые виды рака), относительно невысокая продолжительность жизни (7-10 лет).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как выбрать щенка бернского зенненхунда?
Обращайтесь только в проверенные питомники с хорошей репутацией. Обратите внимание на условия содержания щенков, познакомьтесь с родителями, попросите документы о здоровье (тесты на дисплазию и др.).

2. Сколько стоит щенок?
Стоимость варьируется от 40 000 до 100 000 рублей и зависит от титулованности родителей, перспектив щенка и репутации питомника.

3. Что лучше: квартира или дом для бернца?
Идеальный вариант — частный дом с просторным двором. Однако он может жить и в квартире, при условии длительных прогулок не менее 2 раз в день. Ему важно быть рядом с семьёй, а не жить в вольере на улице.

Три интересных факта о бернских зенненхундах

  1. Трёхцветный окрас. Их нарядный чёрно-подпало-белый окрас является визитной карточкой породы и строго регламентирован стандартом.

  2. "Сухое" полотенце. Их густая шерсть обладает удивительными водоотталкивающими свойствами. После прогулки под мокрым снегом или дождём, стоит собаке отряхнуться, и её шерсть становится почти сухой.

  3. Мягкие лапы. Несмотря на крупный размер, бернцы двигаются очень аккуратно и пластично, что делает их менее неуклюжими в доме, чем можно предположить.

А что если…

…вы живёте в маленькой квартире? Если вы готовы к тому, что большая собака будет занимать существенную часть пространства, и обеспечите ей необходимый выгул, то это возможно. Бернцы — малоподвижные домоседы, и их главная потребность — быть рядом с хозяином, а не в квадратных метрах.

Исторический контекст

Бернский зенненхунд — одна из четырёх пород швейцарских зенненхундов, и её история насчитывает около двух тысяч лет. Считается, что их предками были молоссы — боевые собаки римских легионеров, которые пришли на территорию современной Швейцарии. На протяжении столетий они формировались как универсальные фермерские собаки, чья выносливость и сила ценились в суровых условиях Альп. Порода пережила период забвения и едва не исчезла с появлением механизации сельского хозяйства. Однако в конце XIX века энтузиасты начали работу по её восстановлению и стандартизации. Благодаря их усилиям, сегодня мы можем наблюдать это величественное и доброе создание, сохранившее в своём облике и характере дух альпийских лугов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессиональные сыскные собаки иногда используются для поиска пропавших домашних питомцев сегодня в 15:02
Где и как крадут собак: неожиданные места, где ваш пёс становится лёгкой добычей

Почему пропадают породистые собаки и как защитить своего питомца от злоумышленников? Узнайте о мотивах преступников и эффективных мерах безопасности.

Читать полностью » Ветеринары напомнили: на лапах собак после прогулки остаются реагенты и бактерии сегодня в 9:08
Грязь на лапах — лишь верхушка айсберга: что собака приносит в дом вместе с улицей

Мытьё лап после прогулки — не просто забота о чистоте, а важный ритуал здоровья. Узнайте, как приучить собаку к гигиене спокойно и без стресса.

Читать полностью » Эксперты: частое купание щенков разрушает защитный слой кожи сегодня в 8:13
Щенок и первая ванна: простая ошибка, которая превращает купание в стресс

Узнайте, когда можно впервые купать щенка, какие средства подойдут и как превратить первую ванну из стресса в удовольствие.

Читать полностью » Кинологическая ассоциация: кавказская овчарка подходит только опытным владельцам сегодня в 7:02
Собаки, которые не знают страха: как кавказская овчарка превратилась из пастушьего охранника в живую легенду

Мощная, свободолюбивая и умная — кавказская овчарка не подходит всем. Но если вы готовы к испытанию характером, получите самого надёжного защитника и друга.

Читать полностью » Специалисты назвали мифы о кошках: молоко вызывает диарею, чеснок разрушает эритроциты сегодня в 6:21
Тихие убийцы в миске и аптечке: привычки, которые доводят кошек до болезни

Многие советы по уходу за кошками давно устарели — от молока до чеснока от блох. Разбираемся, какие привычки опасны и чем их заменить.

Читать полностью » Учёные подтвердили: кошки, черепахи и улитки легче других адаптируются к жизни без хозяина сегодня в 5:47
Питомцы, которые не скучают без вас: кого выбрать, если работа — второй дом

Мечтаете о питомце, но постоянно на работе? Не беда — существуют животные, которые прекрасно чувствуют себя без постоянного контроля человека. Узнайте, какие именно.

Читать полностью » Специалисты по дикой природе: укрытие из веток и листвы спасает ёжиков от гибели в морозы сегодня в 4:29
Один домик — и сад оживает: как привлечь ёжика и избавиться от вредителей

Под опавшими листьями сада живёт маленький герой. Узнайте, как простые жесты помогают ёжикам пережить зиму и сохранить природный баланс.

Читать полностью » Исследователи напомнили, что запястные вибриссы помогают кошкам ориентироваться в темноте сегодня в 3:16
Маленькая деталь на лапах кошки, без которой она теряет ориентацию

У кошек есть скрытые усы на передних лапах, о которых знают немногие. Они чувствуют мир лапами — и это не просто эволюционная случайность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Вешенки и шампиньоны проще всего выращивать в домашних условиях — рекомендации миколога Власова
Красота и здоровье
Авокадо, банан и апельсин помогают укрепить волосы — данные нутрициологов
Наука
Открытие рыбьих гнёзд в море Уэдделла подтвердило уязвимость экосистем Антарктиды — учёные
Дом
Матрасы из мемори-пены служат до 10 лет при правильном уходе — данные экспертов
Авто и мото
iSeeCars: владельцы Land Rover и Porsche чаще других перепродают новые машины в США
Красота и здоровье
Даже при нормальном весе женщины с СПКЯ могут иметь повышенный риск диабета
Спорт и фитнес
Франко Калабрезе: плохая осанка повышает риск травм и функциональных ограничений
Туризм
Путешественница из России описала маршрут по Японии весной 2024 года — от Токио до Киото с видом на Фудзи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet