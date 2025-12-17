Бермудский треугольник оказался не мистикой: под островами нашли то, чего там быть не должно

Под Бермудскими островами, давно окружёнными мифами и загадками, обнаружили вполне реальную и научно подтверждённую аномалию. Геологи выявили необычный слой пород прямо под океанической корой — там, где по классическим моделям его быть не должно. Эта находка может изменить представления о том, почему Бермуды остаются приподнятыми над дном Атлантики. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Неожиданный слой внутри океанической плиты

Согласно общепринятой модели строения океанической литосферы, сразу под корой должна начинаться мантия. Однако в районе Бермудских островов исследователи зафиксировали дополнительную прослойку, расположенную между корой и основной литосферной мантией. Толщина этого слоя достигает примерно 20 километров, что почти вдвое превышает типичные значения для подобных структур.

Эта прослойка отличается пониженной плотностью и выглядит как массив материала, внедрённого в основание коры. В геологии такой процесс описывают термином underplating — подстилающее внедрение вещества снизу. Для океанических островов подобная "прокладка" считается редкой и нетипичной, что сразу привлекло внимание исследователей.

Почему эта находка важна для геологии океанов

Обнаруженный слой интересен не только своей редкостью. Его физические свойства позволяют по-новому взглянуть на механизмы формирования и сохранения океанического рельефа. Если эта масса действительно менее плотная, чем окружающая мантия, она может выполнять роль своеобразной плавучей опоры.

В публикации в Geophysical Research Letters обсуждается версия, согласно которой этот слой частично заменяет литосферную мантию. За счёт этого океаническое дно в районе Бермудского поднятия получает дополнительную плавучесть, что помогает ему не "проседать" со временем, как это обычно происходит с древними океаническими структурами.

Загадка Бермудского поднятия

Бермуды расположены на океаническом поднятии — участке дна Атлантики, который заметно возвышается над окружающими областями. Чаще всего такие формы рельефа связывают с горячими точками в мантии, когда восходящие потоки горячего вещества подпитывают вулканизм и приподнимают кору.

Однако в случае Бермуд существует важное противоречие. На островах отсутствуют признаки современной вулканической активности, а последняя активная фаза завершилась десятки миллионов лет назад. В научных публикациях обычно указывается интервал около 30-35 миллионов лет, после которого вулканы окончательно замолчали.

Как древний вулканизм мог оставить "подушку" на миллионы лет

Новая геологическая находка помогает связать эти факты в единую картину. Авторы исследования предполагают, что в период древнего вулканизма мантийный материал активно внедрялся в основание океанической коры. Со временем этот материал остыл и застыл, образовав плотный, но сравнительно лёгкий слой.

Если объём такого внедрения оказался достаточно большим, он мог сохранить способность поддерживать поднятие дна даже после прекращения вулканической активности. В научных пересказах этот механизм сравнивают с эффектом "плота", который удерживает участок океанической коры на большей высоте, чем окружающие районы. По оценкам, такой эффект способен поддерживать рельеф на сотни метров выше среднего уровня дна.

Что это меняет в понимании океанических островов

Открытие под Бермудами подчёркивает, что эволюция океанических островов может быть гораздо сложнее, чем предполагают стандартные модели. Даже после угасания вулканов внутреннее строение литосферы способно играть ключевую роль в сохранении рельефа.

Исследование также показывает, что подобные скрытые слои могут существовать и под другими океаническими поднятиями, но пока оставаться незамеченными. Это делает Бермуды важным примером для пересмотра представлений о том, как долго геологические процессы прошлого могут влиять на облик планеты.

В итоге находка под Бермудскими островами переводит разговор из области легенд в плоскость точной науки. Геологическая "подушка" под океанической корой предлагает убедительное объяснение устойчивости Бермудского поднятия и открывает новые направления для исследований океанической литосферы.