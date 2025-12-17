Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бермудский треугольник
Бермудский треугольник
© commons.wikimedia.org by Danilo94 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 5:19

Бермудский треугольник оказался не мистикой: под островами нашли то, чего там быть не должно

Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters

Под Бермудскими островами, давно окружёнными мифами и загадками, обнаружили вполне реальную и научно подтверждённую аномалию. Геологи выявили необычный слой пород прямо под океанической корой — там, где по классическим моделям его быть не должно. Эта находка может изменить представления о том, почему Бермуды остаются приподнятыми над дном Атлантики. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Неожиданный слой внутри океанической плиты

Согласно общепринятой модели строения океанической литосферы, сразу под корой должна начинаться мантия. Однако в районе Бермудских островов исследователи зафиксировали дополнительную прослойку, расположенную между корой и основной литосферной мантией. Толщина этого слоя достигает примерно 20 километров, что почти вдвое превышает типичные значения для подобных структур.

Эта прослойка отличается пониженной плотностью и выглядит как массив материала, внедрённого в основание коры. В геологии такой процесс описывают термином underplating — подстилающее внедрение вещества снизу. Для океанических островов подобная "прокладка" считается редкой и нетипичной, что сразу привлекло внимание исследователей.

Почему эта находка важна для геологии океанов

Обнаруженный слой интересен не только своей редкостью. Его физические свойства позволяют по-новому взглянуть на механизмы формирования и сохранения океанического рельефа. Если эта масса действительно менее плотная, чем окружающая мантия, она может выполнять роль своеобразной плавучей опоры.

В публикации в Geophysical Research Letters обсуждается версия, согласно которой этот слой частично заменяет литосферную мантию. За счёт этого океаническое дно в районе Бермудского поднятия получает дополнительную плавучесть, что помогает ему не "проседать" со временем, как это обычно происходит с древними океаническими структурами.

Загадка Бермудского поднятия

Бермуды расположены на океаническом поднятии — участке дна Атлантики, который заметно возвышается над окружающими областями. Чаще всего такие формы рельефа связывают с горячими точками в мантии, когда восходящие потоки горячего вещества подпитывают вулканизм и приподнимают кору.

Однако в случае Бермуд существует важное противоречие. На островах отсутствуют признаки современной вулканической активности, а последняя активная фаза завершилась десятки миллионов лет назад. В научных публикациях обычно указывается интервал около 30-35 миллионов лет, после которого вулканы окончательно замолчали.

Как древний вулканизм мог оставить "подушку" на миллионы лет

Новая геологическая находка помогает связать эти факты в единую картину. Авторы исследования предполагают, что в период древнего вулканизма мантийный материал активно внедрялся в основание океанической коры. Со временем этот материал остыл и застыл, образовав плотный, но сравнительно лёгкий слой.

Если объём такого внедрения оказался достаточно большим, он мог сохранить способность поддерживать поднятие дна даже после прекращения вулканической активности. В научных пересказах этот механизм сравнивают с эффектом "плота", который удерживает участок океанической коры на большей высоте, чем окружающие районы. По оценкам, такой эффект способен поддерживать рельеф на сотни метров выше среднего уровня дна.

Что это меняет в понимании океанических островов

Открытие под Бермудами подчёркивает, что эволюция океанических островов может быть гораздо сложнее, чем предполагают стандартные модели. Даже после угасания вулканов внутреннее строение литосферы способно играть ключевую роль в сохранении рельефа.

Исследование также показывает, что подобные скрытые слои могут существовать и под другими океаническими поднятиями, но пока оставаться незамеченными. Это делает Бермуды важным примером для пересмотра представлений о том, как долго геологические процессы прошлого могут влиять на облик планеты.

В итоге находка под Бермудскими островами переводит разговор из области легенд в плоскость точной науки. Геологическая "подушка" под океанической корой предлагает убедительное объяснение устойчивости Бермудского поднятия и открывает новые направления для исследований океанической литосферы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики вчера в 19:48
Небо превращается в минное поле: спутниковые мегасети грозят каскадом катастроф

Учёные предупреждают: солнечные бури могут за считанные дни разрушить спутниковую сеть, превратив орбиту в ловушку для человечества.

Читать полностью » В России разработали часы биологического возраста человека — РНИМУ им. Пирогова вчера в 19:34
Организм стареет по частям: новые измерения ломают привычную картину возраста

Российские ученые создают инструменты для измерения биологического возраста и тестируют способы замедления старения, но быстрых решений ждать не приходится.

Читать полностью » Свет помог создать электроды из пластика без химии — учёные Швеции вчера в 19:25
Электроника растёт из света: как обычное сияние учится думать и чувствовать

Учёные из Швеции нашли способ создавать проводящие электроды из пластика при помощи видимого света. Без токсичных веществ — шаг к новой эре гибкой электроники.

Читать полностью » Кислород составляет до 45 процентов химического состава Луны — IFL Science вчера в 19:10
Тысячи лет мифов — и один факт: состав Луны разрушил старые представления

Луна кажется простой каменной сферой, но её внутреннее устройство и история происхождения тесно связаны с Землёй и раскрывают тайны ранней Солнечной системы.

Читать полностью » Безопасные кормушки помогут сохранить синиц зимой — орнитолог Вадим Мишин вчера в 18:49
Птичий мир живёт по законам джунглей: зима превращает кормушки в арену битв

Как сделать кормушку, где мелкие птицы не станут жертвой "закона джунглей" и переживут зиму без голода — советы орнитолога для северных регионов.

Читать полностью » Ямы у Дуррингтон-Уоллс оказались рукотворными — Гаффни вчера в 17:11
Забудьте всё, что вы знали о Стоунхендже: новое открытие показывает его истинное предназначение

Гигантские ямы у Дуррингтон-Уоллс показывают, что создатели Стоунхенджа перекраивали ландшафт и мыслили масштабнее, чем считалось ранее.

Читать полностью » Чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после 2022 года — Science Focus вчера в 15:05
Большой взрыв ИИ гаснет: вместо обещанного чуда мир получил тревожную паузу без плана и гарантий

Генеративный ИИ изменил мир, но ожидания от него уже не так однозначны. Почему эксперты спорят о пределах искусственного интеллекта и что будет дальше.

Читать полностью » Мошенники используют демонстрацию экрана для кражи личных данных — Ульянов вчера в 12:25
Включили экран — и потеряли всё: почему это может стать первым шагом к кражам личной информации

Эксперт предупреждает о серьезных рисках, которые несет демонстрация экрана устройства для мошенников, стремящихся получить доступ к личным данным.

Читать полностью »

Новости
Еда
В салате оливье рекомендуют смешивать майонез со сметаной для более лёгкой текстуры — кулинары
Питомцы
В мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — Science Times
Спорт и фитнес
Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation
Садоводство
Зимний вереск цветёт розовыми и белыми цветками — садоводы
ДФО
Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова
FPV-дроны ВДВ уничтожили САУ и БТР М113 в Запорожской области — Минобороны РФ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи
Экономика
Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet