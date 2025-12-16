Бермудский треугольник может отдыхать: настоящая сенсация скрыта глубоко под океаническим дном

Под Бермудскими островами, которые и без того окружены легендами, обнаружили нечто куда более реальное и не менее странное. Ученые нашли "лишний" слой горных пород под океанической корой — настолько толстый, что он выбивается из всех привычных моделей. Находка может подсказать, почему дно океана в этом районе приподнято, хотя вулканы давно молчат. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.

Что именно нашли под Бермудскими островами

В классическом представлении строение океанической литосферы выглядит достаточно прямолинейно: океаническая кора, ниже — ее нижняя часть и дальше мантия. Но под Бермудским архипелагом исследователи увидели дополнительный "этаж", который лежит под корой, внутри плиты, несущей острова. Толщина необычного слоя — около 20 километров, и авторы подчеркивают: такой масштаб для подобных структур ранее нигде не фиксировали.

"Обычно под океанической корой находится нижняя ее часть, а затем ожидается мантия", — сказал ведущий автор исследования Уильям Фрейзер.

По данным работы, этот слой отличается по свойствам от окружающих пород: он менее плотный, чем соседние участки, и именно это делает его геологически "подозрительным". В подобных деталях как раз и прячутся подсказки к тому, что происходило с литосферой в прошлом.

Почему это может объяснить "высокие Бермуды" в океане

Бермуды стоят на океанической возвышенности: здесь океаническое дно заметно выше окружающих участков. Обычно такой рельеф связывают с вулканизмом и горячими точками в мантии, которые "подпирают" кору снизу и создают островные цепи. Но в случае Бермуд есть несостыковка: признаков текущей вулканической активности нет, а последнее известное извержение на архипелаге датируют примерно 31 миллионом лет назад.

Одна из версий, которую обсуждают авторы, звучит так: во время финальных этапов вулканической истории в кору могла быть "впрыснута" порция мантийного материала. Затем он застыл и остался на месте — как плотная вставка или "плот", поддерживающий участок дна. Именно такая структура, по предположению исследователей, могла поднять морское дно примерно на 500 метров и помочь сохранить рельеф на протяжении миллионов лет, даже без новых извержений.

Бермудский треугольник и настоящая загадка архипелага

Бермуды чаще всего вспоминают из-за Бермудского треугольника — участка между архипелагом, Флоридой и Пуэрто-Рико, которому приписывают "аномальные" исчезновения судов и самолетов. Однако в научном контексте эта репутация в значительной степени раздута. Гораздо интереснее другой вопрос: почему именно здесь сохраняется выраженное океаническое поднятие, если вулканы давно "погасли", а тектоника должна была бы со временем сгладить эффект.

Для сравнения часто приводят островные цепи вроде Гавайев: там горячая точка работает как конвейер — кора смещается, вулканизм мигрирует, а поднятие обычно ослабевает, когда участок уходит от источника тепла. На Бермудах картина не такая прозрачная, поэтому новая "лишняя" прослойка может стать недостающим элементом в споре о том, что происходит под архипелагом.

Как ученые заглянули на 50 километров вниз

Чтобы увидеть структуру в недрах, Фрейзер и его соавтор Джеффри Парк использовали записи сейсмической станции на Бермудских островах. Они анализировали, как сейсмические волны от сильных землетрясений из разных частей мира проходили через толщу пород и где именно их характеристики резко менялись. Такие "скачки" помогают определить границы слоев и отличия по плотности и составу.

Метод не требует бурения или прямого доступа к глубинам — это геофизическая "просветка", которая особенно ценна в океане. Но у нее есть и ограничения: сейсмические данные чаще дают картину контрастов и границ, а не точный "рецепт" пород. Поэтому происхождение слоя пока описывают осторожно, как рабочую гипотезу, которую нужно проверять дальше.

Что добавляют данные о составе лав и следы древней мантии

Независимую точку зрения в материале представляет Сара Мацца из Смит-колледжа, которая сама изучала вулканическую историю Бермуд. По ее словам, лавы региона отличаются низким содержанием кремнезема, что указывает на происхождение из пород с высоким содержанием углерода. Ее анализ вариаций цинка в образцах, опубликованный в сентябре в журнале Geology, привел к выводу, что этот углерод мог поступать из глубоких слоев мантии.

Мацца связывает возможную "особенность" Бермуд и с геологической памятью суперконтинента Пангея: по ее оценке, углерод мог попасть в глубину еще в период формирования Пангеи — примерно от 900 до 300 миллионов лет назад. И это, как она отмечает, отличает Атлантику от регионов, где классические горячие точки формировали острова в Тихом или Индийском океанах.

"Тот факт, что мы находимся в районе, который ранее был сердцем последнего суперконтинента, я думаю, отчасти объясняет уникальность этого места", — сказала Сара Мацца.

Что будет дальше и зачем искать "двойников" Бермуд

Авторы подчеркивают: теперь важно понять, уникальна ли эта структура или подобные "дополнительные" слои есть и под другими островами. Фрейзер уже сравнивает данные по разным точкам мира, чтобы найти аналогии. Если "двойники" обнаружатся, это поможет уточнить механизм: мы имеем дело с редким исключением или с недооцененным типом строения океанической литосферы, который просто плохо наблюдался.

В практическом плане такие находки важны еще и потому, что экстремальные примеры лучше проявляют закономерности. Понимая, как формируются необычные поднятия и что сохраняет их миллионы лет, геологи точнее объясняют и "обычные" участки океанического дна, где эффекты менее заметны.

Сравнение Бермуд и "классической" горячей точки

Бермуды часто пытаются объяснить через модель горячей точки, как у Гавайев: есть источник в мантии, он кормит вулканы, а участок океанического дна приподнят. Но для Бермуд есть слабое место — вулканизм давно прекратился, а рельеф сохраняется.

Гипотеза с "впрыснутым" мантийным материалом предлагает иной сценарий. Вулканизм мог быть не непрерывным "двигателем", а эпизодом, который оставил в коре крупную вставку. Такая вставка могла работать как жесткий подпор, помогая удерживать поднятие даже тогда, когда активная подпитка снизу закончилась.

