Берлин не будет следовать США в вопросе атаки вглубь территории России своим вооружением, — заявил представитель немецкого правительства.
Ранее Берлин снял ограничения на применение своего оружия Украиной в ответ на активные боевые действия в Харьковской области. Однако, как подчеркнули в Берлине, данное решение касалось исключительно отражения атак с территорий, прилегающих к российской границе.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецкого оружия для ударов по территории России. Он также исключал возможность поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, ссылаясь на необходимость контроля за их применением, который потребовал бы участия немецких военнослужащих.
Комментируя недавний удар американскими ракетами по Севастополю, представитель МИД Германии отметил, что ведомство ознакомилось с сообщениями об этом инциденте, но не располагает собственной информацией о произошедшем.
23 июня Минобороны сообщило об ударе пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Севастополя. В результате атаки погибли четыре человека, из которых двое были детьми. В больницу обратились 151 человек, а госпитализированы были 82.
Фото: From Wikimedia Commons/ Rhk111 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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