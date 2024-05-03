В Берлине пожарные борются с крупным пожаром на металлообрабатывающем заводе Diehl Metal Applications в округе Лихтерфельде, который является частью оборонно-промышленного концерна Diehl Group. Именно он производит системы противовоздушной обороны Iris-T, поставляемые ВСУ. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, передает немецкое издание Bild.

Четыре этажа здания уже сгорели, часть здания обрушилась. Пожарные, которые работают на месте происшествия, одеты в костюмы химической защиты, так как в продуктах горения может содержаться цианистый водород. По информации от пожарных, на заводе хранились такие опасные вещества, как серная кислота и цианид меди, которые могли привести к образованию ядовитого дыма. Из-за этого существует угроза химического загрязнения в северной части города.

Напомним, что недавно немецкие антивоенные радикалы подожгли дачу руководителя оборонного концерна Rheinmetall, которого обвинили в обогащении на поставках оружия для ВСУ. Причины пожара на заводе Diehl Metal Applications пока неизвестны.

Фото: upload.wikimedia/Bin im Garten (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)