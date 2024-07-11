Минское заведение по изготовлению вина изложило свои намерения отказаться от поставок алкогольной продукции в Россию в свете заявлений российских виноделов о неспособности классифицировать белорусское производство как вино.



Представители компании считают белки принятыми в ряде мировых практик вполне обычным явлением.



Их решение свернуть ввоз вина в Россию связали с высокими таможенными пошлинами.



Минское предприятие по виноделию (МЗВВ) заявило о своих планах прекратить поставки вина в Россию и прокомментировало мнение представителей винодельческого рынка о качестве своей продукции.



По информации издания "РБК Вино", важнейшая часть продукции винодельчества реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. Поставки вина к российским дистрибьюторам осуществляются в ограниченных объемах в рамках тестирования, ввиду ограниченности производственных мощностей на предприятии.



Кроме того, учитывая взимаемые таможенные пошлины при ввозе европейских виноробочных материалов в Республику Белоруссию и рост их цен, МЗВВ планирует приостановить производство вина на экспорт в Российскую Федерацию.



Сотрудники компании также прокомментировали мнения российских виноделов о неправомерности называть продукцию МЗВВ вином.



В предприятии отметили, что закупка винно-виноградных материалов, привоз балочного вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и розлив вина являются повседневной мировой практикой производства винно-виноградных продуктов.



Такой процесс применяется и на предприятии МЗВВ.



"Мы закупаем сортовые винно-виноградные материалы "Глера", "Рислинг", "Грюнер Вельтлинер" у итальянских, немецких, австрийских производителей.



При производстве вин из этих материалов их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране", — уточнили в МЗВВ.



Также было подмечено, что завод строго соблюдает требования законодательства о правах интеллектуальной собственности, когда используются зарегистрированные товарные знаки для маркировки поставленной продукции.



"Право на использование этих товарных знаков, их внешний вид и органолептические характеристики согласовываются с правообладателями.



Вся продукция МЗВВ производится в соответствии с действующим законодательством и соответствует техническим регламентам, включая нормы безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 022/2011, что подтверждается декларациями о соответствии, выданными на основе протоколов испытаний как в Республике Белоруссия так и в Российской Федерации", — говорится в официальном заявлении.



Эксперты предполагают, что Минский завод может выступать в роли логистического моста между европейскими производителями и российскими потребителями вин.



Это связано с тем, что завод, расположенный в Беларуси, не зарекомендовал себя как известный по своей продукции.



Ранее председатель Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников призвал отмечать вино, ввозимое через Белоруссию, тем, что "не имеет статуса вина".



По его мнению, если на Минском заводе розливают вино, импортированное из стран, не входящих в Евразийское экономическое сообщество, то такие поставки противоречат государственной политике России в области виноделия и виноградарства.



Руководитель винодельческой компании "Абрау-Дюрсо", председатель российского отделения Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что поставки продукции МЗВВ в Россию — это восстановление канала сбыта на внутреннем рынке продукции из импортной балки.



"Той самой винно-виноградной продукции, которая в народе известна как "шмурдяк", — отметил Титов.

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