Копьё в подводном иле
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:14

Берег молчал веками — ответ нашли в море: поиски усыпальницы Клеопатры меняют направление

У берегов Египта обнаружили затонувшую древнюю гавань рядом с Тапосирис Магна — National Geographic

Тайна захоронения Клеопатры уже более двух тысяч лет не даёт покоя историкам и археологам. Несмотря на десятилетия поисков, место упокоения последней царицы Египта до сих пор не найдено. Теперь новое открытие в Средиземном море заставляет ученых пересмотреть направление исследований. Об этом сообщает National Geographic.

Подводное открытие, меняющее ход поисков

Долгое время основные археологические работы велись на суше, однако осенью 2025 года внимание специалистов сместилось под воду. 18 сентября Министерство туризма и древностей Египта объявило об обнаружении затонувшей древней гавани в Средиземном море. На первый взгляд находка могла показаться обычной, но ее расположение оказалось принципиально важным.

Гавань находится всего в нескольких километрах от Тапосирис Магна — храмового комплекса примерно в 50 километрах к западу от Александрии. Именно этот объект на протяжении многих лет рассматривается как одно из наиболее вероятных мест захоронения Клеопатры. Археологи предполагают, что порт мог быть частью сложной ритуальной и погребальной системы, связанной с элитой позднего Птолемеевского Египта.

Почему Тапосирис Магна считают ключевой точкой

Одним из главных сторонников этой гипотезы остается Кэтлин Мартинес, исследователь National Geographic, которая более десяти лет изучает храм Тапосирис Магна. По ее версии, именно здесь Клеопатра могла быть похоронена вместе с Марком Антонием после поражения в битве при Акциуме.

"Это придаёт большое значение храму, который, таким образом, представлял все условия для того, чтобы Клеопатра была похоронена там вместе с Марком Антонием", — отмечается в материале National Geographic.

Храм посвящён Осирису и Исиде — божествам, с которыми Клеопатра осознанно ассоциировала себя при жизни. За годы раскопок на территории комплекса были найдены изображения Исиды, сосуды, относящиеся к периоду правления царицы, а также несколько погребальных камер, предположительно принадлежавших высокопоставленным представителям династии Птолемеев.

Подводные раскопки как следующий этап

Обнаружение затонувшей гавани усилило аргументы в пользу гипотезы Мартинес. Теперь ученые планируют активно задействовать методы подводной археологии и дайвинга, чтобы исследовать морское дно вокруг порта. Ожидается, что руины помогут восстановить логистику и ритуальные маршруты региона в последние годы правления Клеопатры.

"Это всего лишь вопрос времени", — заявила Кэтлин Мартинес в интервью CBS News.

Дополнительное внимание к теме привлечет документальный фильм "Последняя тайна Клеопатры", премьера которого запланирована на 25 сентября 2025 года на National Geographic. В нем подробно рассказывается о ходе поисков, новых находках и научных версиях, которые могут приблизить человечество к разгадке одной из самых известных исторических загадок.

Вопрос о том, действительно ли подводная гавань связана с последними днями Клеопатры, пока остается открытым. Однако сама находка уже изменила направление исследований и дала ученым новые основания надеяться на долгожданное открытие.

