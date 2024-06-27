Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на этом посту в ноябре 2022 года, выразил готовность оказать военную поддержку Украине при условии сохранения нормальных отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Издание отмечает, что партия, ранее демонстрировавшая явные пророссийские настроения, изменила свою позицию после начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года. Барделла поддержал идею поставок Украине оборонительных боеприпасов, но выступил против передачи вооружений, способных привести к эскалации конфликта.
На недавних выборах в Европарламент "Национальное объединение" получило 31,5% голосов, значительно опередив коалицию Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона "Возрождение". В ответ на это Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначении досрочных выборов на 30 июня и 7 июля.
Ле Пен в интервью телеканалу TF1 заявила, что в случае успеха партии на выборах Барделла может стать премьер-министром, а она сама будет бороться за пост президента. При этом Макрон не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий в мае 2027 года.
В феврале Франция подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее оказание помощи Киеву на сумму 3 миллиарда евро в 2024 году. Российские власти критикуют поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин считает, что Киев может получить гарантии безопасности только при условии обеспечения безопасности России.
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