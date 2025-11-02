Бензоилпероксид под подозрением: стоит ли бояться кремов от прыщей

Многочисленные тревожные публикации о "канцерогенных кремах от прыщей" заставили пользователей косметики насторожиться. Поводом послужило исследование независимой лаборатории Valisure, заявившей, что препараты с бензоилпероксидом могут выделять бензол — вещество, связанное с повышенным риском онкозаболеваний. Разберёмся, насколько эти данные достоверны и стоит ли волноваться тем, кто пользуется средствами от акне.

Что показало исследование Valisure

В отчёте лаборатории говорится: при хранении продуктов с бензоилпероксидом при температуре около 70 °C (примерно 158 °F) в течение 16 часов образуется бензол — летучее соединение, классифицируемое как канцероген. Такая температура была выбрана, чтобы имитировать условия, например, в салоне автомобиля на солнце. Учёные утверждали, что бензол появляется не только внутри упаковки, но и выделяется в воздух вокруг неё.

Проблема в том, что такие условия почти не встречаются в быту. Даже в жарком климате температура внутри помещения или сумки редко поднимается до подобных значений на столь длительное время.

Почему исследование вызывает сомнения

Работа Valisure не прошла независимую экспертизу. Она не публиковалась в научных журналах и была размещена только на сайте компании в формате "гражданской петиции" — обращении в FDA с просьбой отозвать препараты с бензоилпероксидом.

"Практика этой лаборатории неоднократно подвергалась сомнению, поскольку многие её выводы не удалось воспроизвести", — отметил директор косметических и клинических исследований дерматологии госпиталя Маунт-Синай Джошуа Зейхнер.

Действительно, это не первая громкая история, поднятая Valisure: ранее лаборатория уже заявляла о "опасных уровнях бензола" в дезинфицирующих средствах и солнцезащитных спреях. Однако дальнейшие проверки подтвердили далеко не все выводы.

Ещё один нюанс — конфликт интересов. Руководитель Valisure, Дэвид Лайт, в прошлом году подал патент на "стабильную формулу" бензоилпероксида, что ставит под вопрос объективность публикации.

Что известно о бензоле и рисках для здоровья

Бензол действительно относится к веществам, способным вызывать рак. Однако основная опасность связана не с косметикой, а с промышленными и бытовыми источниками. По данным Всемирной организации здравоохранения, 95-99 % воздействия на человека приходится на вдыхание загрязнённого воздуха. Главные источники — выхлопы автомобилей, дым от курения, отопительные системы, строительные материалы и мебель.

Исследования показывают, что повышенные уровни бензола наблюдаются у работников нефтеперерабатывающих и химических предприятий, где концентрации значительно превышают бытовые. На сегодня нет научных доказательств, что использование кремов с бензоилпероксидом способно вызвать рак.

Почему дерматологи по-прежнему доверяют бензоилпероксиду

"Это основа и, пожалуй, самое эффективное средство для лечения акне", — сказал Джошуа Зейхнер.

Бензоилпероксид десятилетиями остаётся золотым стандартом в терапии акне. Он уничтожает бактерии Cutibacterium acnes, уменьшает воспаление и помогает очищать поры. Средства с ним выпускают десятки брендов — от аптечных до профессиональных.

Дерматологи подчёркивают: паниковать из-за одиночного отчёта лаборатории не стоит.

"Необходимо провести больше исследований, прежде чем рекомендовать пациентам прекращать использование препаратов", — отметила основатель клиники FACET Dermatology Гита Ядав.

Советы: как безопасно использовать препараты с бензоилпероксидом

1. Следите за сроком годности

"Все косметические ингредиенты имеют срок годности, включая бензоилпероксид", — напомнила косметический химик Джинджер Кинг.

Просроченные средства становятся химически нестабильными и теряют эффективность. Большинство производителей указывают срок хранения 2-3 года с момента выпуска. Если флакон пролежал ещё со времён локдауна — пора выбросить.

2. Храните при комнатной температуре

Не держите тюбик в машине, на подоконнике или рядом с батареей. Даже если исследование Valisure преувеличено, тепло ускоряет разложение действующего вещества. Оптимально — хранить крем в закрытом шкафчике ванной комнаты или в косметичке.

3. Используйте щадящие средства параллельно

Бензоилпероксид может пересушивать кожу, поэтому дерматологи советуют сочетать его с увлажняющими сыворотками, гелями с алоэ или гиалуроновой кислотой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: хранить средство на солнце.

Последствие: потеря активности и появление раздражения.

Альтернатива: хранение в прохладном месте, не выше +25 °C.

• Ошибка: использовать просроченный крем.

Последствие: неэффективное лечение акне.

Альтернатива: обновлять аптечку каждые 12 месяцев.

• Ошибка: отказываться от терапии из-за паники.

Последствие: ухудшение состояния кожи.

Альтернатива: консультация дерматолога и подбор подходящей схемы лечения.

А что если отказаться от бензоилпероксида?

Если вы всё же решили перестраховаться, дерматолог поможет подобрать альтернативы с доказанной эффективностью.

• Салициловая кислота мягко отшелушивает кожу и регулирует выработку кожного сала.

• Сера обладает антисептическим и противовоспалительным действием.

• Адапален (известный как Differin) нормализует обновление клеток и предупреждает закупорку пор.

Все эти компоненты продаются в аптеке и подходят для домашнего ухода при лёгких формах акне.

Плюсы и минусы бензоилпероксида

Плюсы Минусы Эффективно борется с бактериями, вызывающими воспаления Может вызывать сухость и шелушение Совместим с другими активами (ретиноиды, кислоты) Не подходит для чувствительной кожи Быстро уменьшает количество прыщей Требует соблюдения условий хранения Проверен временем и клиническими испытаниями Может осветлять ткани (полотенца, наволочки)

Мифы и правда

Миф 1. Кремы с бензоилпероксидом вызывают рак.

Правда: таких доказательств нет; исследования, связывающие бензол и косметику, не признаны научным сообществом.

Миф 2. Это устаревший ингредиент.

Правда: бензоилпероксид входит в международные рекомендации по лечению акне и назначается врачами во всём мире.

Миф 3. Его нельзя сочетать с другими средствами.

Правда: можно — при правильном подборе формул и постепенном введении в уход.

FAQ

Как выбрать средство с бензоилпероксидом?

Обращайте внимание на концентрацию: 2,5 % подходит для чувствительной кожи, 5-10 % — для выраженных высыпаний.

Сколько стоит хорошее средство?

Аптечные гели и кремы (La Roche-Posay, Eucerin, Effaclar, PanOxyl) стоят в среднем от 900 до 2500 рублей.

Что лучше — бензоилпероксид или салициловая кислота?

При воспалительных прыщах эффективнее бензоилпероксид, при комедонах и жирной коже — салициловая кислота.

Можно ли использовать летом?

Да, но обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, чтобы избежать пигментации.

Три интересных факта

Бензоилпероксид впервые применили в медицине ещё в 1929 году как антисептик. Средства на его основе считаются одними из немногих безрецептурных препаратов с клинически доказанной эффективностью. Современные формулы сочетают актив с увлажняющими компонентами — пантенолом, глицерином, церамидами — чтобы минимизировать раздражение.

Исторический контекст

В 1971 году FDA официально одобрила бензоилпероксид для лечения акне. С тех пор он стал основным активом в аптечных линиях ухода. Массовая популярность пришла в 1980-е, когда появились первые продукты для подростков, а в 2000-е — линейки для взрослых с проблемной кожей.