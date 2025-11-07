Город, стёртый с карты в 1897 году: археологи вернули жизнь древнему Бенин-Сити

В Бенин-Сити, бывшей столице одноимённого королевства, археологи сделали открытия, которые переворачивают представление об истоках африканской цивилизации. Масштабные раскопки под эгидой Музея западноафриканского искусства (MOWAA) стали крупнейшими за последние 50 лет. Этот проект не просто исследовательская инициатива, а символ возвращения к истокам культуры и памяти народа.

Археология нового поколения

Исследования MOWAA проводятся в партнёрстве с Британским музеем, Национальной комиссией по музеям и памятникам Нигерии, а также специалистами из Кембриджа и археологического центра Уэссекса. В команде работают более 60 нигерийских археологов и реставраторов, получивших современное обучение за рубежом. Это сотрудничество стало примером, как международная наука может укреплять национальное культурное наследие.

"Раскопки не только переосмысливают наше понимание городской истории Бенина, но и демонстрируют, как археология может сосуществовать с современными инфраструктурными проектами", — отметил соруководитель проекта, доктор Сэм Никсон из Британского музея.

Город, переживший века

Бенин-Сити известен своими бронзовыми скульптурами — символами африканского мастерства. Эти произведения создавались для украшения королевского дворца и запечатлевали сцены придворной жизни, ритуалов и военных побед. После разрушительного британского вторжения 1897 года город был почти стёрт с лица земли, а тысячи артефактов оказались в музеях Европы.

Теперь археологи возвращают утраченные страницы его истории. Георадар, радиоуглеродное датирование и масштабные раскопки позволили выявить культурные слои, возраст которых превышает тысячу лет.

Тайны под землёй

На глубине до трёх метров учёные нашли следы ранних поселений, существовавших ещё до основания королевства. К XIV веку город уже стал центром ремёсел и власти, а в XVI-XVII веках достиг расцвета. Среди находок — остатки дворцовых зданий, алтари и святилища с перевёрнутыми глиняными сосудами, ракушками каури и белым мелом нзу, используемым в обрядах очищения.

Рядом археологи обнаружили мастерские по обработке металла. В слоях земли сохранились тигли, шлак и остатки медных сплавов — прямые свидетельства развитой металлургии, благодаря которой и появились легендарные бенинские бронзы.

Металл и дух

Артефакты XIX века — европейские бутылки для джина и фаянсовая посуда — показывают, что Бенин был не изолированным центром, а участником мировой торговли. Поздние слои содержат следы разрушений, вызванных британским нападением, и остатки колониальных построек — от полицейских казарм до госпиталей времён независимости.

Такие находки создают непрерывную историческую линию: от древнего поселения до современного города, живущего на тех же улицах, что и его предки.

Центр знаний и восстановления

На месте раскопок строится Институт MOWAA — научный и культурный комплекс, который объединит лаборатории по анализу металлов, керамики и органических материалов. Здесь будут изучать не только артефакты, но и традиции, экономику и питание древних сообществ.

Особое внимание уделяется технике литья по выплавляемым моделям — технологии, позволившей мастерам Игун Эронмвон создавать неповторимые бронзовые барельефы. Учёные исследуют, как местные мастера добывали медь, олово и свинец, превращая их в произведения искусства.

Исторический контекст

XII век — формирование первых поселений на месте будущего Бенин-Сити. XIV век — становление королевства и консолидация власти. XVI-XVII века — расцвет ремёсел и международной торговли. 1897 год — британское вторжение и разграбление дворца. XXI век — начало проекта MOWAA и возрождение города как центра культуры.

А что если…

Возвращение артефактов из западных музеев и новые открытия могут изменить не только восприятие истории, но и способствовать экономическому и культурному возрождению региона. Археология становится инструментом национального самоуважения и развития туризма, создавая рабочие места и образовательные программы.

3 интересных факта

Бенинские бронзы изготавливались не только из бронзы, но и из латуни, часто переплавленной из европейских маниль — металлических браслетов, использовавшихся как деньги. По количеству артефактов, найденных в дворцовых слоях, Бенин-Сити сопоставим с древними центрами Месопотамии. Раковины каури, обнаруженные в святилищах, когда-то служили валютой во многих частях Африки.

Мифы и правда

Миф: бенинские бронзы были созданы европейцами.

Правда: археологические и химические анализы подтверждают их местное происхождение и древнюю технологию литья.

Миф: город исчез после 1897 года.

Правда: жители продолжали жить здесь, и многие традиции сохранились до наших дней.

Миф: археология мешает строительству.

Правда: проект MOWAA показал, что культурное наследие и развитие города могут сосуществовать.

FAQ

Как можно посетить раскопки MOWAA?

Доступ будет открыт после завершения строительства Института. Планируется экскурсионный центр и выставки.

Сколько времени длились исследования?

Основной этап раскопок занял около трёх лет и охватил две строительные площадки в центре города.

Будут ли возвращены бронзы в Нигерию?

Да, часть экспонатов уже возвращается в страну в рамках международных соглашений.