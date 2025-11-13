Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Многолетники для подзимнего посева
Многолетники для подзимнего посева
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 20:26

Мечтала о даче для отдыха, а получила фитнес и ремонт без выходных

Депутат Чаплин: дача помогает выращивать экологически чистые продукты

Дача для многих россиян давно перестала быть просто местом для посадки картошки. Это пространство отдыха, источник экологически чистых продуктов и возможность восстановить силы вдали от города. О главных преимуществах и сложностях владения загородным участком рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

"Это не только радость сбора урожая, но и регулярная борьба с сорняками и вредителями, необходимость ремонта построек и поддержания территории в порядке", — пояснил Чаплин.

Преимущества дачной жизни

1. Экологически чистые продукты

"Наличие дачи дает возможность самостоятельно выращивать экологически чистые овощи и фрукты", — отметил депутат.

Собственный урожай — это уверенность в качестве и безопасности продуктов. На участке можно вырастить овощи, зелень, ягоды и фрукты без химических удобрений, выбрать сорта по вкусу и заготовить запасы на зиму.

Кроме того, работа на земле помогает лучше понимать сезонность питания и поддерживать баланс между физическим трудом и отдыхом.

2. Отдых на природе и снятие стресса

Дача — это возможность выйти из ритма городской жизни и восстановить эмоциональное равновесие. Свежий воздух, пение птиц и зелёные пейзажи помогают снизить уровень стресса и улучшить сон.

"Дача может стать местом полноценного отдыха на природе для всей семьи, где можно отвлечься от городской суеты. Свежий воздух и физическая активность придают энергию и укрепляют здоровье", — подчеркнул Чаплин.

Семейные посиделки на веранде, шашлыки или прогулки по саду способствуют укреплению связей между поколениями и создают атмосферу уюта.

3. Укрепление здоровья

Физическая активность при уходе за садом — это естественная тренировка. Копка, полив, сбор урожая заменяют фитнес и помогают поддерживать тонус, улучшать кровообращение и обмен веществ.
Регулярные поездки на дачу также способствуют улучшению иммунитета и настроения.

Реальные трудности дачного быта

Несмотря на романтику загородной жизни, дача требует времени, финансов и дисциплины.

  • Удалённость участка.

    "Наиболее важным фактором является удаленность участка от города и качество дорог, так как слишком долгие поездки и пробки могут свести на нет весь положительный эффект от отдыха", — отметил Чаплин.
    Долгие поездки утомляют и делают отдых менее комфортным, особенно для семей с детьми.

  • Финансовые затраты.
    Обслуживание участка — это регулярные расходы: на ремонт построек, электроэнергию, полив, удобрения и инвентарь.

  • Трудоёмкость.
    Борьба с сорняками, уход за растениями, обработка от вредителей требуют постоянного внимания и физических усилий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать участок слишком далеко от города ради низкой цены.
    Последствие: Потеря времени в дороге, редкие визиты.
    Альтернатива: Выбирать дачу на расстоянии до 100 км от города, где можно бывать каждые выходные.

  • Ошибка: Переоценивать силы.
    Последствие: Усталость и потеря интереса.
    Альтернатива: Планировать работы постепенно, часть задач поручать специалистам.

  • Ошибка: Игнорировать регулярный уход.
    Последствие: Быстрое зарастание участка, разрушение построек.
    Альтернатива: Создать график работ по сезонам.

А что если использовать дачу как источник дохода?

Многие владельцы превращают свои участки в мини-фермы: выращивают ягоды, делают домашние заготовки, создают теплицы с овощами на продажу. Другие сдают домики в аренду на выходные. Таким образом, дача может не только приносить удовольствие, но и окупать вложения.

Плюсы и минусы владения дачей

Плюсы Минусы
Экологически чистые продукты Постоянные финансовые затраты
Возможность отдыха и восстановления Зависимость от погоды и сезона
Физическая активность и здоровье Трудоёмкость ухода
Пространство для семьи и уединения Проблемы с дорогами и транспортом

FAQ

Как выбрать участок для дачи?
Ориентируйтесь на расстояние от города, доступность дорог, наличие воды и электричества, а также качество почвы.

Сколько времени нужно уделять уходу за участком?
Минимум 1-2 дня в неделю в сезон. При желании можно нанять помощников для регулярных работ.

Можно ли использовать дачу круглый год?
Да, при утеплённом доме и наличии отопления участок можно использовать как загородный дом для отдыха в любое время года.

Мифы и правда

Миф: Дача — это только тяжёлый труд.
Правда: При правильной организации и минимальной автоматизации (капельный полив, газонокосилка) уход превращается в приятное хобби.

Миф: Урожай с дачи обходится дешевле покупных овощей.
Правда: Не всегда — если учитывать затраты на оборудование, семена и транспорт.

Миф: Дача полезна только летом.
Правда: Осенью и весной она может служить местом уединения, отдыха и даже творческой работы.

Исторический контекст

Традиция дачного отдыха в России зародилась в XVIII веке при Петре I, когда дворяне получали участки "на дачу". В советское время дачи стали доступными для широких слоёв населения, а сегодня они вновь переживают возрождение — уже как символ осознанного отдыха и экологического образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орхидея нуждается в дополнительном свете зимой сегодня в 19:19
Поставила орхидею в одно место зимой — и она вдруг выпустила стрелку

Как заставить орхидею чувствовать себя комфортно среди зимних холодов и сухого воздуха? Разбираем, какие условия помогут ей не только пережить сезон, но и удивить новым цветением.

Читать полностью » Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева сегодня в 18:37
Долго не могла понять, почему мои помидоры мельчают… пока не узнала о скрытом дефиците йода

Почему растения так остро реагируют на нехватку йода и чем может помочь простая подкормка? Разбираемся, как распознать дефицит и восстановить здоровье растений.

Читать полностью » Express: бумажная втулка заменяет стартовый контейнер для рассады сегодня в 18:10
Скрутила бумажную втулку и посадила рассаду — корни повели себя неожиданных образом

Оказывается, кухонная бумага — один из самых недооценённых садовых инструментов. Узнайте, как превратить её в помощника для посева и улучшения почвы.

Читать полностью » Груша чувствительна к тени, поэтому высаживается только на полностью освещённых участках – Виктор Литвинов сегодня в 17:37
Поверил советам соседей — и чуть не потерял молодую грушу из-за неправильного соседства

Где лучше всего посадить грушу, какие соседи ей вредят и почему правильный выбор места определяет судьбу дерева на десятилетия.

Читать полностью » Сладкий картофель можно размножить и вырастить с помощью черенков сегодня в 17:11
Взяла черенки бататовой лозы перед зимой — и весной получила результат, которого не ожидала

Вырастить новое растение из декоративной бататовой лозы проще, чем кажется. Узнайте, как взять черенок перед зимой и сохранить любимый сорт до весны.

Читать полностью » Подготовка садового инвентаря к зиме требует очистки, просушки, смазки и правильного хранения – Ирина Костина сегодня в 16:37
Попробовала хранить инструмент в песке с маслом — и результат приятно поразил меня

Как правильно подготовить садовый инвентарь к зиме, чтобы весной он остался острым, чистым и полностью готовым к работе.

Читать полностью » Здоровое нефритовое дерево усиливает благоприятные потоки энергии сегодня в 16:12
Поверила совету и перенесла денежное дерево на светлый подоконник — и произошло неожиданное

Нефритовое растение считают мощным символом удачи. Узнайте, куда его поставить по Фэн-Шуй, чтобы усилить благополучие и улучшить энергетику дома.

Читать полностью » Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов сегодня в 15:37
Думал, что сэкономлю место в теплице — но столкнулся с проблемой, о которой раньше не слышал

Огурцы и томаты — популярные культуры, но выращивать их рядом гораздо сложнее, чем кажется. В чём причины и можно ли всё-таки добиться гармонии?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Что меня шокировало в Казани: 5 неожиданных деталей, которые вы не заметите в первый раз
Спорт и фитнес
Раньше я гнался за весами, теперь — за мобильностью, и прогресс наконец вернулся
Дом
Использование свечей создаёт мягкую новогоднюю атмосферу по данным интерьерных стилистов
Культура и шоу-бизнес
Бритни Спирс восстановила контакт с сыновьями — Кевин Федерлайн
Спорт и фитнес
Спортивные очки с защитой UV400 снизили утомляемость глаз — офтальмологи
Еда
Авокадо признано одним из самых питательных фруктов — диетологи
Культура и шоу-бизнес
Песня, созданная ИИ, впервые возглавила кантри-чарт Billboard — Newsweek
Садоводство
Хвойные создают выразительный сад, сохраняя декоративность и структуру участка в любое время – Мария Воронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet