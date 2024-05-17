Томаш Шмидт - польский судья, который попросил политического убежища в Белоруссии, сообщил СМИ, что посольство его родной страны, Польши, в Минске отказалось принять у него документы. Томаш также утверждает, что готовится объявление его в международный розыск. Ранее уже прокуратура Польши объявила его в розыск.
Томаш ранее объяснил, что главным мотивом его бегства из страны стала та политика развязывания войны между Польшей и Белорусией, которую вели Соединенные штаты. И западные силы, по мнению бывшего судьи, хотят отомстить ему за его гражданский поступок.
Томаш Шмидт также высказывает опасения относительно того, что Запад, руками спецслужб Украины, может ему отомстить
Фото: web. archive. org/Konsulat Generalny RP w Brześciu ( Creative Commons Attribution 3.0 Poland)
РФ и Малайзия согласовали отмену двойного налогообложения
С первого января будущего года между Россией и Малайзией не будет двойного налогообложения. В основу договоренности заданы типовые подходы к международным налоговым договорам с зарубежными странами, которых придерживается российская сторона, сообщает минфин РФ.
В ЕС подтвердили приверженность принципу "одного Китая"
Это заявление прозвучало в то время, когда российский лидер находится с визитом в Китае. Возможно, это можно рассматривать как своего рода "реверанс" в сторону Китая.
ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты
Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.