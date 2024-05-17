Томаш Шмидт - польский судья, который попросил политического убежища в Белоруссии, сообщил СМИ, что посольство его родной страны, Польши, в Минске отказалось принять у него документы. Томаш также утверждает, что готовится объявление его в международный розыск. Ранее уже прокуратура Польши объявила его в розыск.

Томаш ранее объяснил, что главным мотивом его бегства из страны стала та политика развязывания войны между Польшей и Белорусией, которую вели Соединенные штаты. И западные силы, по мнению бывшего судьи, хотят отомстить ему за его гражданский поступок.

Томаш Шмидт также высказывает опасения относительно того, что Запад, руками спецслужб Украины, может ему отомстить

Фото: web. archive. org/Konsulat Generalny RP w Brześciu ( Creative Commons Attribution 3.0 Poland)