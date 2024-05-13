Андрей Белоусов на должности главы Минобороны России ужесточит контроль за расходом средств. Об этом NewsInfo. Ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, во всём мире принято, что должность министра обороны — политическая. Министр, отмечает эксперт, занимается обеспечением войск, поставками вооружения и так далее.

"Чем Белоусов занимался в правительстве? Как раз все успехи во многом, которые в поставках вооружения, в количественном выражении, это его. Теперь возникла такая потребность, чтобы такой человек находился во главе министерства обороны, чтобы он смотрел, как расходуются средства. Они очень огромные, они большие", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.

Дандыкин заметил, что у Белоусова огромный опыт: он четыре года курировал перестройку экономики России.

"В этом плане будет жесткий контроль за расходованием средств", — заключил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, президент определился и с остальными кандидатами на посты руководителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, сообщают в Совете Федерации.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ