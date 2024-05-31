Ситуация в Афганистане требует усиления пограничной линии этой страны с Таджикистаном, принятия других мер по установлению стабильности в регионе, заявил глава ведомства обороны РФ, Андрей Белоусов.



По его мнению, в Центральноазиатском районе ключевым источником нестабильности продолжает оставаться обстановка в Афганистане. На его территории укрепились разнообразные радикальные объединения, которые нарастили свою активность в соседних странах.



Увеличивается вероятность распространения бандгрупп и террористических актов за пределы данной страны, подчеркнул Белоусов во время выступления на совещании министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.



В соответствии с его заявлением, все это требует "непрерывного наблюдения и своевременных действий для обеспечения стабильности в данном районе".



"В частности, укрепления пограничной линии между Таджикистаном и Афганистаном", — подчеркнул глава ведомства обороны России.

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