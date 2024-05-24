Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Минск.

Целью поездки является рабочее совещание с руководителем министерства обороны Белоруссии Виктором Хрениным, как было объявлено начальником отдела международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерием Ревенко в соцсетях.



Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В ходе визита планируется рабочая встреча с Министром Обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в событиях по плану глав государств Беларуси и России, сообщил он.





Сообщение пресс-службы министерства обороны Белоруссии отметило, что в течение встречи министров будут обсуждаться вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.



Глава России Владимир Путин прибыл в Белоруссию в рамках официального визита. Диалог между руководителями Белоруссии и России 24 мая пройдет во Дворце Независимости, сначала в ограниченном, а затем в расширенном формате.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)