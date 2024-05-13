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Белоусов: есть ряд проблем, требующих внимания
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:27

Белоусов: есть ряд проблем, требующих внимания

Андрей Белоусов в Совфеде выразил, что недовольство существующим положением дел, когда участников СВО, прибывающих на отдых, направляют в переполненные медицинские учреждения.

По мнению Белоусова, имеется ряд проблем, требующих внимания, включая также обеспечение участников операции жильем.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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