Североатлантический блок и Европейское сообщество своим настойчивым стремлением к противостоянию с Российской Федерацией вызывают увеличение напряженности в Грузии и в армяно-азербайджанских отношениях, высказал мнение глава военного ведомства России Андрей Белоусов.



По его утверждению, Некоторые государства блока НАТО нацелены на укрепление своего положения на Кавказе с целью получения доступа к ресурсам Каспия и прямого пути в Центральную Азию.



В связи с этим обстановка становится нестабильной, активно поддерживаются акции протеста в Грузии, призванные стимулировать антироссийские инициативы. Отметил Белоусов в пятничное выступление на заседании Совета министров обороны Организации Договора о Коллективной Безопасности в Алма-Ате.



По его мнению, "Армения и Азербайджану бесцеремонно навязывают свои посреднические услуги для урегулирования конфликтов"."Предлагается заключить мирное соглашение исключительно на западных условиях и под влиянием внешних воздействий", — прокомментировал глава российского оборонного ведомства.



"Существенное беспокойство вызывают стратегии Вашингтона и Брюсселя, основанные на утверждении о необходимости укрепления безопасности и обороны, которые, по мнению Белоусова, направлены на привлечение наших армянских партнеров в сферу западных интересов".

Глава российского оборонного ведомства отметил, что политика НАТО и Европейского союза по наращиванию конфронтации с Россией приводит к увеличению напряженности в некоторых регионах коллективной безопасности ОДКБ.

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