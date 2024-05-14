Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
Новый министр обороны назвал первоочередным вопрос обеспечения ВС РФ вооружением
  1. Главная
  2. Страна
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:10

Новый министр обороны назвал первоочередным вопрос обеспечения ВС РФ вооружением

Новый министр обороны РФ назвал первоочередные задачи на посту.

Андрей Белоусов, назначенный новым министром обороны РФ, назвал первоочередными вопросами на новом посту обеспечение российской армией вооружением в зоне проведения СВО.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России

Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России

Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.

Читать полностью
Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран

Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран

Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.

Читать полностью

Общество

Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России

Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России

Рэпер Vacio, настоящее имя Николай Васильев, сбежал из России, у него была повестка на 13 мая. После ареста на 15 суток за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, он пытался загладить вину, пообещав пойти в армию.

Читать полностью
Синоптики пообещали москвичам отсутствие аномальных холодов до конца месяца

Синоптики пообещали москвичам отсутствие аномальных холодов до конца месяца

В Москве в мае больше не будет аномальных холодов. Прогнозы погоды от kp. ru обещают жителям столицы в основном теплую погоду.

Читать полностью

Новости