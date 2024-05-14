Новый министр обороны РФ назвал ключевой задачей интеграцию военной экономики в общую экономику страны.
Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны РФ, одной из ключевых задач назвал работу по интеграции экономики вооруженных сил в общую экономику РФ.
Кроме этого Белоусов заявил, что все, что эффективно работает, должно работать на достижение нашей победы.
Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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