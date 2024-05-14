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Белоусов: интеграция военной экономики в общую есть наша ключевая задача
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:15

Белоусов: интеграция военной экономики в общую есть наша ключевая задача

Новый министр обороны РФ назвал ключевой задачей интеграцию военной экономики в общую экономику страны.

Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны РФ, одной из ключевых задач назвал работу по интеграции экономики вооруженных сил в общую экономику РФ.

Кроме этого Белоусов заявил, что все, что эффективно работает, должно работать на достижение нашей победы.

Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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