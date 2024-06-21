Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Минск начал внезапную проверку вооружённых сил
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:23

Минск начал внезапную проверку вооружённых сил

Минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки готовности соединений и воинских частей вооружённых сил республики.

К проверке привлечены подразделения сил спецопераций, ракетных войск, Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), уточняет ведомство. На период её проведения будут задействуют полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, отметили в МО Белоруссии.

Ранее ПВО уничтожила более 100 беспилотников ВСУ над территорией России.

Фото: Минобороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

Мир

Посол в Сеуле Зиновьев: угрозы в адрес России неприемлемы

Посол в Сеуле Зиновьев: угрозы в адрес России неприемлемы

Посол России в Южной Корее подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран.

Читать полностью
Макгрегор: США утратили контроль над миром

Макгрегор: США утратили контроль над миром

Экс-полковник США Макгрегор констатировал окончание ведущей роли США и НАТО в мировой сообществе.

Читать полностью

Общество

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью
Лето: как справиться с потницей у детей

Лето: как справиться с потницей у детей

Врач Зайниддинова рассказала, как бороться с потницей летом

Читать полностью

Новости