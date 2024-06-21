Минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки готовности соединений и воинских частей вооружённых сил республики.

К проверке привлечены подразделения сил спецопераций, ракетных войск, Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), уточняет ведомство. На период её проведения будут задействуют полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, отметили в МО Белоруссии.

Ранее ПВО уничтожила более 100 беспилотников ВСУ над территорией России.

Фото: Минобороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).