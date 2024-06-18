На российский рынок выходит вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Генеральный директор СП Белджи Геннадий Свидерский сообщил, что дилеры уже начали получать первые партии этой модели.

Belgee X70 — это фактически клон популярного в России Geely Atlas Pro, отличающийся лишь логотипом. Производство модели ведется на заводе под Минском.

Технические характеристики Belgee X70 идентичны характеристикам Geely Atlas Pro. В базовой комплектации кроссовер оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод — передний. Также доступна полноприводная версия с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 лошадиных сил, стартер-генератором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Цена Belgee X70 в России пока не объявлена. В Беларуси стоимость модели стартует от 77 640 BYN, что эквивалентно примерно 2,1 миллиона рублей.

На российском рынке уже доступен кроссовер Belgee X50, являющийся близнецом Geely Coolray образца 2020 года. В базовой комплектации, цена которой начинается от 2 290 990 рублей, кроссовер оснащен 17-дюймовыми колесными дисками, подогревом передних сидений, цифровой приборной панелью, 10,25-дюймовым мультимедийным экраном, кондиционером, датчиками парковки и камерой заднего вида.﻿

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