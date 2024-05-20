Войска России освободили населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике. Согласно сводке, "Южная" группировка войск успешно продвинулась и заняла более выгодные рубежи и позиции.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населённый пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке Минобороны России.
Тем временем в Харьковской области ВСУ частично утратили контроль над Волчанском сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.
Фото: Chernikov klim
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