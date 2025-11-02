Впечатляющая реконструкция: отель Belmond Copacabana Palace возвращается в топ

Отель — это не просто место для ночлега. Это пространство, которое может стать источником незабываемых впечатлений, подарить роскошь и комфорт, а также угодить самым требовательным гостям. Существует множество критериев, которые определяют, что делает отель лучшим в мире. Это может быть не только безупречный сервис, но и уникальная архитектура, стильный дизайн и, конечно же, атмосфера, которая вызывает восхищение.

В 2025 году два бразильских отеля продемонстрировали, что их страна может гордиться качественным и роскошным гостеприимством на международной арене. Отели Belmond Copacabana Palace и Rosewood Sao Paulo вошли в число 50 лучших отелей мира по версии авторитетного рейтинга The World's 50 Best Hotels, который был опубликован в Лондоне в конце октября 2025 года.

Белмонд Копакабана Пэлас: роскошь Рио-де-Жанейро

Belmond Copacabana Palace — это не просто отель, а символ Рио-де-Жанейро. Он занимает 11-е место в престижном рейтинге и был признан лучшим отелем Южной Америки. Этот статус стал возможным благодаря многолетней репутации, не угасающей на протяжении столетия. В 2023 году отель отметил свой вековой юбилей, а в 2025 году вновь получил внимание мирового сообщества, попав в список самых высококлассных гостиниц. Особенность отеля не только в его возрасте и популярности, но и в непрерывном обновлении. Сейчас в Belmond Copacabana Palace активно проводятся работы по реновации, и ожидается, что он станет ещё более привлекательным для гостей. Среди планируемых изменений — появление новых люксов, обновление спа-центра и тренажёрного зала, а также улучшение ресторана Cipriani.

Отель, расположенный в самом сердце Рио-де-Жанейро, на знаменитом пляже Копакабана, уже давно привлекает мировых знаменитостей. Мадонна, Фредди Меркьюри и многие другие останавливались здесь. Belmond Copacabana Palace, с 140 номерами, обладает всем, что нужно для того, чтобы влюбить в себя гостей. Этот отель стал не просто местом для ночлега, а символом бразильской роскоши и элитарности.

Rosewood Sao Paulo: гармония современности и истории

Другим бразильским отелем, попавшим в рейтинг The World's 50 Best Hotels 2025 года, стал Rosewood Sao Paulo. Этот отель занял 24-е место, а его уникальность заключается в идеальном сочетании современного дизайна с исторической архитектурой. Он расположен в комплексе Cidade Matarazzo, который является примером успеха в сохранении культурного наследия при создании современных объектов.

Отель занимает бывший родильный дом Matarazzo, здание которого было преобразовано в роскошный отель. Особенностью этого комплекса является наличие башни с вертикальным садом, который был спроектирован известным французским архитектором Жаном Нувелем, лауреатом Притцкеровской премии. В отеле расположены 181 номер, несколько ресторанов и баров, включая Rabo di Galo, который славится своими уникальными коктейлями, и французский ресторан Blaise. Rosewood Sao Paulo становится отличным примером того, как можно сохранить историческое наследие, не утрачивая современный комфорт и стиль.

Лучший отель мира: Rosewood Hong Kong

На первом месте в рейтинге оказался отель Rosewood Hong Kong, который заслуженно был признан лучшим отелем мира. Этот отель стал не только фаворитом азиатского региона, но и завоевал сердца гостей со всего мира. Он расположен на берегу гавани Виктория и предлагает своим гостям 413 номеров с захватывающим видом на воды гавани и городские панорамы.

Отель Rosewood Hong Kong привлекает своими роскошными номерами, первоклассными ресторанами и уровнем обслуживания. Его характерной чертой является сочетание высоких технологий с утончённой изысканностью, что позволяет создать атмосферу абсолютного комфорта для самых взыскательных гостей.

Другие лидеры рейтинга

После Rosewood Hong Kong, места в рейтинге заняли отели, расположенные в Таиланде. Второе место досталось отелю Four Seasons Bangkok, расположенного на реке Чао Прайя. Этот отель, как и его конкурент Capella Bangkok, привлекает внимание своим исключительным качеством обслуживания и уютной атмосферой. Capella Bangkok в своё время уже становился победителем этого рейтинга, и сейчас находится на третьей строчке.

Специальные награды

Помимо основного списка, на церемонии были вручены несколько специальных наград. Southern Ocean Lodge, расположенный на острове Кенгуру в Австралии, получил награду One to Watch, которая присуждается перспективным отелям. Soneva Fushi на Мальдивах удостоился награды за отличное гостеприимство, а награда за лучший дизайн была вручена сети Singita в Южной Африке, которая создала уникальные лоджи, вдохновлённые горами Лебомбо.

Помимо этого, Four Seasons был признан самой уважаемой гостиничной группой, а Desa Potato Head на Бали стал "Экоотелем года", выделившись своими экологически чистыми инициативами.

Как работает рейтинг

Рейтинг The World's 50 Best Hotels составляется на основе голосования более 800 экспертов в области гостеприимства, журналистов и профессионалов отрасли. Каждое голосование проводится конфиденциально, и участвовать в рейтинге могут только отели, открытые для публики. В номинации учитываются только те отели, в которых члены жюри останавливались за последние два года. Голоса распределяются по 13 регионам мира, а итоговый список, как правило, отражает предпочтения и тенденции, популярные на международной арене.

Сравнение популярных отелей

Отель Местоположение Услуги Отличительные особенности Belmond Copacabana Palace Рио-де-Жанейро, Бразилия 140 номеров, ресторан Cipriani Знаменитое местоположение, обновление инфраструктуры Rosewood Sao Paulo Сан-Паулу, Бразилия 181 номер, 6 ресторанов Совмещение современного дизайна с исторической архитектурой Rosewood Hong Kong Гонконг, Китай 413 номеров, 11 ресторанов Роскошь, высокие технологии, захватывающие виды Four Seasons Bangkok Бангкок, Таиланд Роскошные номера, рестораны Идеальное место для отдыха на реке Чао Прайя Capella Bangkok Бангкок, Таиланд Спокойствие, личное обслуживание Отель на реке, привлекает своей атмосферой уединения

Советы шаг за шагом: Как выбрать лучший отель

Определитесь с типом отдыха. Хотите насладиться пляжным отдыхом, культурными достопримечательностями или просто уединением? Выбор отеля зависит от ваших предпочтений. Учитывайте рейтинг и отзывы. Рейтинги, такие как The World's 50 Best Hotels, позволяют получить объективное представление о качестве отеля. Оцените расположение. Убедитесь, что отель находится в удобном месте относительно достопримечательностей и транспорта. Посмотрите на наличие эксклюзивных услуг. Например, рестораны, спа-процедуры и особые предложения для гостей. Оцените стоимость и выбор номеров. Важно, чтобы ваш выбор соответствовал не только ожиданиям, но и бюджету.

Мифы и правда о лучших отелях мира

Миф: Лучшие отели всегда очень дорогие.

Правда: Хотя многие отели в рейтинге могут быть дорогими, есть и доступные варианты, предлагающие высокий уровень сервиса. Миф: Попасть в рейтинг 50 лучших отелей очень легко.

Правда: Этот процесс требует исключительного качества услуг, а также признания в мировом сообществе. Миф: Все лучшие отели одинаково роскошны.

Правда: Каждый отель уникален в своём подходе к роскоши и комфорту, и выбор зависит от предпочтений гостей.

Исторический контекст