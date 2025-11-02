Впечатляющая реконструкция: отель Belmond Copacabana Palace возвращается в топ
Отель — это не просто место для ночлега. Это пространство, которое может стать источником незабываемых впечатлений, подарить роскошь и комфорт, а также угодить самым требовательным гостям. Существует множество критериев, которые определяют, что делает отель лучшим в мире. Это может быть не только безупречный сервис, но и уникальная архитектура, стильный дизайн и, конечно же, атмосфера, которая вызывает восхищение.
В 2025 году два бразильских отеля продемонстрировали, что их страна может гордиться качественным и роскошным гостеприимством на международной арене. Отели Belmond Copacabana Palace и Rosewood Sao Paulo вошли в число 50 лучших отелей мира по версии авторитетного рейтинга The World's 50 Best Hotels, который был опубликован в Лондоне в конце октября 2025 года.
Белмонд Копакабана Пэлас: роскошь Рио-де-Жанейро
Belmond Copacabana Palace — это не просто отель, а символ Рио-де-Жанейро. Он занимает 11-е место в престижном рейтинге и был признан лучшим отелем Южной Америки. Этот статус стал возможным благодаря многолетней репутации, не угасающей на протяжении столетия. В 2023 году отель отметил свой вековой юбилей, а в 2025 году вновь получил внимание мирового сообщества, попав в список самых высококлассных гостиниц. Особенность отеля не только в его возрасте и популярности, но и в непрерывном обновлении. Сейчас в Belmond Copacabana Palace активно проводятся работы по реновации, и ожидается, что он станет ещё более привлекательным для гостей. Среди планируемых изменений — появление новых люксов, обновление спа-центра и тренажёрного зала, а также улучшение ресторана Cipriani.
Отель, расположенный в самом сердце Рио-де-Жанейро, на знаменитом пляже Копакабана, уже давно привлекает мировых знаменитостей. Мадонна, Фредди Меркьюри и многие другие останавливались здесь. Belmond Copacabana Palace, с 140 номерами, обладает всем, что нужно для того, чтобы влюбить в себя гостей. Этот отель стал не просто местом для ночлега, а символом бразильской роскоши и элитарности.
Rosewood Sao Paulo: гармония современности и истории
Другим бразильским отелем, попавшим в рейтинг The World's 50 Best Hotels 2025 года, стал Rosewood Sao Paulo. Этот отель занял 24-е место, а его уникальность заключается в идеальном сочетании современного дизайна с исторической архитектурой. Он расположен в комплексе Cidade Matarazzo, который является примером успеха в сохранении культурного наследия при создании современных объектов.
Отель занимает бывший родильный дом Matarazzo, здание которого было преобразовано в роскошный отель. Особенностью этого комплекса является наличие башни с вертикальным садом, который был спроектирован известным французским архитектором Жаном Нувелем, лауреатом Притцкеровской премии. В отеле расположены 181 номер, несколько ресторанов и баров, включая Rabo di Galo, который славится своими уникальными коктейлями, и французский ресторан Blaise. Rosewood Sao Paulo становится отличным примером того, как можно сохранить историческое наследие, не утрачивая современный комфорт и стиль.
Лучший отель мира: Rosewood Hong Kong
На первом месте в рейтинге оказался отель Rosewood Hong Kong, который заслуженно был признан лучшим отелем мира. Этот отель стал не только фаворитом азиатского региона, но и завоевал сердца гостей со всего мира. Он расположен на берегу гавани Виктория и предлагает своим гостям 413 номеров с захватывающим видом на воды гавани и городские панорамы.
Отель Rosewood Hong Kong привлекает своими роскошными номерами, первоклассными ресторанами и уровнем обслуживания. Его характерной чертой является сочетание высоких технологий с утончённой изысканностью, что позволяет создать атмосферу абсолютного комфорта для самых взыскательных гостей.
Другие лидеры рейтинга
После Rosewood Hong Kong, места в рейтинге заняли отели, расположенные в Таиланде. Второе место досталось отелю Four Seasons Bangkok, расположенного на реке Чао Прайя. Этот отель, как и его конкурент Capella Bangkok, привлекает внимание своим исключительным качеством обслуживания и уютной атмосферой. Capella Bangkok в своё время уже становился победителем этого рейтинга, и сейчас находится на третьей строчке.
Специальные награды
Помимо основного списка, на церемонии были вручены несколько специальных наград. Southern Ocean Lodge, расположенный на острове Кенгуру в Австралии, получил награду One to Watch, которая присуждается перспективным отелям. Soneva Fushi на Мальдивах удостоился награды за отличное гостеприимство, а награда за лучший дизайн была вручена сети Singita в Южной Африке, которая создала уникальные лоджи, вдохновлённые горами Лебомбо.
Помимо этого, Four Seasons был признан самой уважаемой гостиничной группой, а Desa Potato Head на Бали стал "Экоотелем года", выделившись своими экологически чистыми инициативами.
Как работает рейтинг
Рейтинг The World's 50 Best Hotels составляется на основе голосования более 800 экспертов в области гостеприимства, журналистов и профессионалов отрасли. Каждое голосование проводится конфиденциально, и участвовать в рейтинге могут только отели, открытые для публики. В номинации учитываются только те отели, в которых члены жюри останавливались за последние два года. Голоса распределяются по 13 регионам мира, а итоговый список, как правило, отражает предпочтения и тенденции, популярные на международной арене.
Сравнение популярных отелей
|Отель
|Местоположение
|Услуги
|Отличительные особенности
|Belmond Copacabana Palace
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|140 номеров, ресторан Cipriani
|Знаменитое местоположение, обновление инфраструктуры
|Rosewood Sao Paulo
|Сан-Паулу, Бразилия
|181 номер, 6 ресторанов
|Совмещение современного дизайна с исторической архитектурой
|Rosewood Hong Kong
|Гонконг, Китай
|413 номеров, 11 ресторанов
|Роскошь, высокие технологии, захватывающие виды
|Four Seasons Bangkok
|Бангкок, Таиланд
|Роскошные номера, рестораны
|Идеальное место для отдыха на реке Чао Прайя
|Capella Bangkok
|Бангкок, Таиланд
|Спокойствие, личное обслуживание
|Отель на реке, привлекает своей атмосферой уединения
Советы шаг за шагом: Как выбрать лучший отель
-
Определитесь с типом отдыха. Хотите насладиться пляжным отдыхом, культурными достопримечательностями или просто уединением? Выбор отеля зависит от ваших предпочтений.
-
Учитывайте рейтинг и отзывы. Рейтинги, такие как The World's 50 Best Hotels, позволяют получить объективное представление о качестве отеля.
-
Оцените расположение. Убедитесь, что отель находится в удобном месте относительно достопримечательностей и транспорта.
-
Посмотрите на наличие эксклюзивных услуг. Например, рестораны, спа-процедуры и особые предложения для гостей.
-
Оцените стоимость и выбор номеров. Важно, чтобы ваш выбор соответствовал не только ожиданиям, но и бюджету.
Мифы и правда о лучших отелях мира
-
Миф: Лучшие отели всегда очень дорогие.
Правда: Хотя многие отели в рейтинге могут быть дорогими, есть и доступные варианты, предлагающие высокий уровень сервиса.
-
Миф: Попасть в рейтинг 50 лучших отелей очень легко.
Правда: Этот процесс требует исключительного качества услуг, а также признания в мировом сообществе.
-
Миф: Все лучшие отели одинаково роскошны.
Правда: Каждый отель уникален в своём подходе к роскоши и комфорту, и выбор зависит от предпочтений гостей.
Исторический контекст
-
Belmond Copacabana Palace был открыт в 1923 году и с тех пор является символом Рио-де-Жанейро.
-
Rosewood Sao Paulo открылся в 2018 году и стал одним из самых ярких примеров современной гостиничной архитектуры.
-
Rosewood Hong Kong открылся в 2019 году и стал одной из самых новых гостиничных жемчужин в мире.
