Белый дом утаивает информацию об инфекционных заболеваниях, дабы не попасть под санкции, которые может устроить МЭБ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Военачальник высказался по поводу удержания важной информации официальной резиденцией президента США, расположенной в Вашингтоне. Он считает, что Белый дом утаивает сведения, которые касаются проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов, вызывающих различные инфекционные заболевания.

Игорь Кириллов считает, что подобные действия со стороны резиденции можно расценивать как их боязнь наступления санкций от организации МЭБ, которая занимается состоянием здоровья животных. Опасения вызваны возможной угрозой в сторону экспорта их продукции сельского хозяйства, который поддерживает экономический имидж национальной экономики США, реализующей продовольственные товары.

Фото: Mark lindamood (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)