Представитель Белого дома выразил надежду на сохранение поддержки США в отношении НАТО и Украины, вне зависимости от результатов предстоящих выборов в стране.

Такое заявление сделал Майкл Карпентер, занимающий пост специального помощника американского президента и директора по европейским делам в совете национальной безопасности США, во время брифинга в понедельник.

Карпентер подчеркнул, что обе ведущие политические партии США демонстрируют широкую поддержку НАТО и Украины.

По его словам, в Белом доме рассчитывают на продолжение этого курса и после возможной смены администрации в результате ноябрьских выборов.

Кроме того, представитель администрации заверил, что Вашингтон намерен и дальше вкладывать средства в усиление боевого потенциала Североатлантического альянса. Это заявление подтверждает долгосрочную стратегию США по укреплению своих позиций в рамках НАТО.

