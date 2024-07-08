Представитель Белого дома выразил надежду на сохранение поддержки США в отношении НАТО и Украины, вне зависимости от результатов предстоящих выборов в стране.
Такое заявление сделал Майкл Карпентер, занимающий пост специального помощника американского президента и директора по европейским делам в совете национальной безопасности США, во время брифинга в понедельник.
Карпентер подчеркнул, что обе ведущие политические партии США демонстрируют широкую поддержку НАТО и Украины.
По его словам, в Белом доме рассчитывают на продолжение этого курса и после возможной смены администрации в результате ноябрьских выборов.
Кроме того, представитель администрации заверил, что Вашингтон намерен и дальше вкладывать средства в усиление боевого потенциала Североатлантического альянса. Это заявление подтверждает долгосрочную стратегию США по укреплению своих позиций в рамках НАТО.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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