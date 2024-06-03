В Белгороде и Белгородском районе был поднят сигнал о ракетной опасности, что было объявлено главой региона Вячеславом Гладковым через Telegram-канал.

Этому предшествовали около двадцати взрывов, прозвучавших в городе 1 июня, все они связаны с работой противовоздушной обороны.

Сразу после объявления сигнала о ракетной опасности произошли эти взрывы.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к россиянам, объявив начало специальной военной операции на Украине. Президент пояснил, что такое решение было принято в интересах людей Донбасса, подвергавшихся "геноциду со стороны киевского режима".

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