В Белгороде и Белгородском районе был поднят сигнал о ракетной опасности, что было объявлено главой региона Вячеславом Гладковым через Telegram-канал.
Этому предшествовали около двадцати взрывов, прозвучавших в городе 1 июня, все они связаны с работой противовоздушной обороны.
Сразу после объявления сигнала о ракетной опасности произошли эти взрывы.
Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к россиянам, объявив начало специальной военной операции на Украине. Президент пояснил, что такое решение было принято в интересах людей Донбасса, подвергавшихся "геноциду со стороны киевского режима".
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