В Белгородской области будут оборудованы 230 дополнительных модулей для защиты от обстрелов украинской армии. Установка начнётся на этой неделе, сообщается в пресс-службе региональных властей.
180 защитных сооружений появятся в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах и округах, ещё 50 — в Губкине и Старом Осколе.
Губернатор области Вячеслав Гладков в соцсетях отметил, что для региона ключевым остаётся вопрос безопасности. По его словам, оборудование дополнительных бетонных укрытий — реакция на многочисленные просьбы местных жителей.
"Поэтому 230 укрытий берем сейчас в работу", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Гладков пояснил, что модули будут установлены в местах массового скопления людей и участках с наибольшим трафиком: на больших перекрестках и т. д.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о провале украинской обороны под Харьковом.
Фото: commons. wikimedia.org/Лобачёв Владимир (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
Боррепь: ЕС столкнулись с трудностями поддержки Украины
Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз сталкивается с трудностями при выполнении обязательств по военной поддержке Украины, в особенности, замедляется деятельность Чехии по поставкам боеприпасов в Киев.
Украина получит ПВО Patriot по запчастям
Предложение Нидерландов состоит в том, чтобы собрать одну установку ПВО Patriot совместно с другими странами-партнерами и доставить ее в Киев.
В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу "Вредные советы"
Правоохранителям не понравились изображения с виселицами и летящими на Запад самолётами.
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда
Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.