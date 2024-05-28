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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:04

В Белгородской области появятся ещё 230 модулей для защиты от обстрелов ВСУ

В Белгородской области будут оборудованы 230 дополнительных модулей для защиты от обстрелов украинской армии. Установка начнётся на этой неделе, сообщается в пресс-службе региональных властей.

180 защитных сооружений появятся в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах и округах, ещё 50 — в Губкине и Старом Осколе.

Губернатор области Вячеслав Гладков в соцсетях отметил, что для региона ключевым остаётся вопрос безопасности. По его словам, оборудование дополнительных бетонных укрытий — реакция на многочисленные просьбы местных жителей.

"Поэтому 230 укрытий берем сейчас в работу", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Гладков пояснил, что модули будут установлены в местах массового скопления людей и участках с наибольшим трафиком: на больших перекрестках и т. д.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о провале украинской обороны под Харьковом.

Фото: commons. wikimedia.org/Лобачёв Владимир (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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