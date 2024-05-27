Несмотря на обстрелы со стороны Украины, белгородские учёные продолжают проводить эффективные научные исследования в области медицины. Недавно стало известно о новой разработке белгородцев — биомедицинском сплаве Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. Из него научились делать порошки, которые используются для создания особых имплантов.
Новый металл обладает высокой биосовместимостью, то есть не вызывает отторжения организмом, нетоксичен и не препятствует росту стволовых клеток. Для исследователей было важно научиться с помощью лазера изготавливать из этого металла импланты.
"Наша команда впервые в России применила метод ультразвуковой атомизации для получения биосовместимого металлического порошка из высокоэнтропийного сплава. Ранее этим способом мы также получали порошки для стоматологических сплавов", — рассказал профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов.
Порошок из микрочастиц особой формы при следующем применении в 3d-принтере ведет себя словно жидкость при заполнении требуемой формы благодаря особой конфигурации частичек биометалла.
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