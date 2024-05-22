В результате атаки дрона ВСУ на электричку в Белгородской области повреждена ж/д инфраструктура - дорожное полотно и контактная сеть. Удар был нанесен на электропоезд который ехал без пассажиров.

"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет", — говорится в публикации губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Санитарная зона безопасности, которая сейчас создается в Харьковской области силами российской армии призвана в том числе и освободить Белгородскую область от атак ВСУ.



Фото: Правительство Московской области ( Creative Commons Attribution 4.0)