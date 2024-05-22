В результате атаки дрона ВСУ на электричку в Белгородской области повреждена ж/д инфраструктура - дорожное полотно и контактная сеть. Удар был нанесен на электропоезд который ехал без пассажиров.
"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет", — говорится в публикации губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Санитарная зона безопасности, которая сейчас создается в Харьковской области силами российской армии призвана в том числе и освободить Белгородскую область от атак ВСУ.
Фото: Правительство Московской области ( Creative Commons Attribution 4.0)
Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"
По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".
Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева
"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".