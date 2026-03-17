Число людей с лишним весом растёт, как снежный ком: белгородцы сталкиваются с ожирением в 5 раз чаще

В Белгородской области зафиксирован существенный рост числа жителей с диагнозом "ожирение". По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день заболевание диагностировано у каждого двадцатого жителя субъекта. Статистика, охватывающая период с 2020 по 2024 год, демонстрирует резкое увеличение доли населения с избыточной массой тела во всех возрастных группах. Наиболее выраженная динамика наблюдается среди взрослых, где количество случаев увеличилось почти в шесть раз.

Динамика показателей по возрастам

За последние четыре года заболеваемость ожирением среди взрослых белгородцев достигла отметки в 5 148,58 случая на 100 тысяч человек. В то же время среди подросткового населения зафиксирован прирост показателя на 19,9 процентов, что соответствует 3 011,93 случая на 100 тысяч человек. Ситуация в группе детей до 15 лет также вызывает опасения: там заболеваемость выросла на 25,3 процента, достигнув 1 104,28 случая в расчете на 100 тысяч населения.

Медицинские эксперты связывают подобную динамику с совокупностью факторов, включая низкую физическую активность и доступность ультрапереработанных продуктов с высоким содержанием калорий. Постоянное нарушение баланса между потреблением энергии и ее расходом приводит к метаболическим сдвигам. В конечном счете, распространение ожирения значительно увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа и серьезных сердечно-сосудистых патологий.

"Рост числа людей с избыточной массой тела требует комплексного подхода к управлению городской средой и пропаганде здоровой активности. Важно, чтобы инфраструктура населенных пунктов способствовала ежедневной физической нагрузке, будь то пешие прогулки или спорт в парковых зонах. Укрепление здоровья граждан — это стратегическая задача, требующая включения спортивных инициатив в каждый муниципальный план. Результаты борьбы с этой тенденцией напрямую зависят от того, насколько доступной станет здоровая альтернатива для жителей всех возрастов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

География распространения

Анализ территориального распределения показывает неоднородность ситуации в регионе. Самые высокие показатели заболеваемости среди взрослого населения отмечены в ряде округов и районов, включая Старооскольский, Губкинский, Алексеевский и другие территории. При этом Красненский, Ровеньский, Корочанский и Красногвардейский районы попали в выборку как по взрослым, так и по детским показателям.

Среди подростков наиболее неблагоприятная картина наблюдается в Красненском, Ивнянском, Ракитянском и Губкинском округах. В списке территорий, где превышены среднедопустимые значения лишнего веса у детей младше 15 лет, также оказались Грайворонский и Чернянский районы. Эти данные подчеркивают необходимость усиления адресной медицинской работы в указанных муниципальных образованиях.

Меры профилактики и борьба с недугом

Для противодействия распространению ожирения в регионе активно внедряется федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". В рамках данной инициативы проводятся информационные кампании, направленные на популяризацию принципов разумного питания и профилактику последствий избыточного веса. Программы нацелены как на просвещение населения, так и на внедрение навыков активного образа жизни.

Масштабы проводимой работы подтверждаются цифрами текущего года: в 2025 году организовано более 1 220 тематических мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тысяч человек, что говорит о высокой степени внимания к проблеме. Согласно оценочным данным, полученным еще в конце 2024 года, доля взрослых белгородцев старше 19 лет, сталкивающихся с проблемой лишнего веса, приближается к 70 процентам, что ставит задачу профилактики в число первоочередных.