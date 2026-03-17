Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Толстый ребёнок
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:08

Число людей с лишним весом растёт, как снежный ком: белгородцы сталкиваются с ожирением в 5 раз чаще

В Белгородской области зафиксирован существенный рост числа жителей с диагнозом "ожирение". По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день заболевание диагностировано у каждого двадцатого жителя субъекта. Статистика, охватывающая период с 2020 по 2024 год, демонстрирует резкое увеличение доли населения с избыточной массой тела во всех возрастных группах. Наиболее выраженная динамика наблюдается среди взрослых, где количество случаев увеличилось почти в шесть раз.

Динамика показателей по возрастам

За последние четыре года заболеваемость ожирением среди взрослых белгородцев достигла отметки в 5 148,58 случая на 100 тысяч человек. В то же время среди подросткового населения зафиксирован прирост показателя на 19,9 процентов, что соответствует 3 011,93 случая на 100 тысяч человек. Ситуация в группе детей до 15 лет также вызывает опасения: там заболеваемость выросла на 25,3 процента, достигнув 1 104,28 случая в расчете на 100 тысяч населения.

Медицинские эксперты связывают подобную динамику с совокупностью факторов, включая низкую физическую активность и доступность ультрапереработанных продуктов с высоким содержанием калорий. Постоянное нарушение баланса между потреблением энергии и ее расходом приводит к метаболическим сдвигам. В конечном счете, распространение ожирения значительно увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа и серьезных сердечно-сосудистых патологий.

"Рост числа людей с избыточной массой тела требует комплексного подхода к управлению городской средой и пропаганде здоровой активности. Важно, чтобы инфраструктура населенных пунктов способствовала ежедневной физической нагрузке, будь то пешие прогулки или спорт в парковых зонах. Укрепление здоровья граждан — это стратегическая задача, требующая включения спортивных инициатив в каждый муниципальный план. Результаты борьбы с этой тенденцией напрямую зависят от того, насколько доступной станет здоровая альтернатива для жителей всех возрастов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

География распространения

Анализ территориального распределения показывает неоднородность ситуации в регионе. Самые высокие показатели заболеваемости среди взрослого населения отмечены в ряде округов и районов, включая Старооскольский, Губкинский, Алексеевский и другие территории. При этом Красненский, Ровеньский, Корочанский и Красногвардейский районы попали в выборку как по взрослым, так и по детским показателям.

Среди подростков наиболее неблагоприятная картина наблюдается в Красненском, Ивнянском, Ракитянском и Губкинском округах. В списке территорий, где превышены среднедопустимые значения лишнего веса у детей младше 15 лет, также оказались Грайворонский и Чернянский районы. Эти данные подчеркивают необходимость усиления адресной медицинской работы в указанных муниципальных образованиях.

Меры профилактики и борьба с недугом

Для противодействия распространению ожирения в регионе активно внедряется федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". В рамках данной инициативы проводятся информационные кампании, направленные на популяризацию принципов разумного питания и профилактику последствий избыточного веса. Программы нацелены как на просвещение населения, так и на внедрение навыков активного образа жизни.

Масштабы проводимой работы подтверждаются цифрами текущего года: в 2025 году организовано более 1 220 тематических мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тысяч человек, что говорит о высокой степени внимания к проблеме. Согласно оценочным данным, полученным еще в конце 2024 года, доля взрослых белгородцев старше 19 лет, сталкивающихся с проблемой лишнего веса, приближается к 70 процентам, что ставит задачу профилактики в число первоочередных.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл сегодня в 10:52

Власти Владимирской области активно готовятся к таянию снегов, усиливая меры для защиты жителей в потенциально изолированных районах от внешнего мира.

Читать полностью » Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам сегодня в 10:46

В Ивановской области аграрии начали подавать заявки на государственную компенсацию затрат по производству и реализации зерновых культур через специализированный портал.

Читать полностью » Пора доставать микрофибру: синоптики дали добро на мытьё окон, но предупредили о важном нюансе сегодня в 7:59
Когда лучше всего мыть окна в 2026 году: прогноз погоды, советы по уборке, какой раствор заставит окна блестеть

Аномально теплый и сухой март создает идеальный момент для домашних дел, но старые привычки в наведении порядка могут обернуться испорченным видом из окна.

Читать полностью » От прошлого к будущему: как Воронежская область сохраняет 2,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий вчера в 19:59

Правительство Воронежской области анонсировало планы по сохранению посевных площадей на уровне 2,7 млн гектаров и предстоящему сезону.

Читать полностью » Сказка о двух городах: как архитектурные различия формируют деловую активность Москвы и Нью-Йорка вчера в 19:59

Свежий взгляд на две столицы: как Москва и Нью-Йорк похожи в культурной динамике.

Читать полностью » Школа утопает в мусоре: ремонт в Калужской области стоит на месте второй год подряд вчера в 17:33

В небольшом городе Сосенском Калужской области местные жители бьют тревогу из-за ситуации вокруг капитального ремонта школы, где дети вынуждены учиться в разных местах района.

Читать полностью » Весна обманчива, как первая любовь: спешка с заменой резины обойдётся дорого вчера в 16:43
Стоит ли в марте менять зимнюю резину на летнюю: прогноз погоды, когда лучше всего менять

Весеннее солнце заставляет многих водителей потянуться в сервис, но природа готовит неприятные сюрпризы, способные превратить привычную поездку в игру.

Читать полностью » Утренняя дорога в школу стала полем битвы: семиклассник применил нож против сверстника в Щелкове вчера в 16:33

Утренняя прогулка двух школьников в Лосино-Петровском неожиданно закончилась вмешательством экстренных служб и масштабным разбирательством надзорных органов.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Урожайная волна: как Ульяновск бьет рекорды в аграрном секторе, но сталкивается с потерей поголовья
ПФО
От садов до новых домов: как Пензенская область планирует обновить газовую инфраструктуру
ПФО
Оранжевый цвет — новый стандарт такси в Нижегородской области: законопроект ставит жесткие условия
СЗФО
Пенсионные выплаты как цветы — не забывайте подкармливать: индексация пенсий в Республике Коми обрела ясность
СЗФО
Культурный код Мурманска взломан: регион готовится к рекордному марафону творческих встреч
СЗФО
Образовательное событие в Выборге раскрывает ловушки фишинга и способы их избегания для молодых пользователей
СЗФО
Гранты как инструмент изменений: Ленинградская область расширяет возможности для общественных инициатив
Недвижимость
Стекло превращается в мутное полотно: коварная ошибка, из-за которой на окнах остаются разводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet