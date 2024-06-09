Бельгийские улитки помешали избирателям на голосовании в Европарламент и в федеральный парламент страны. О произошедшем информирует ТАСС со ссылкой на бельгийскую радиостанцию Premiere.

Предыдущие две недели в Бельгии протекали пасмурно и слякотно, из-за чего на свет повылезало много улиток. Насекомые вызвали большую проблему для местных жителей, которые обязаны были прийти на голосование. Дело в том, что улитки портят повестки, которые высылаются избирателям письмом. Проблема с бельгийскими насекомыми больше всего настигла сельские районы, где преобладает зелёная инфраструктура.

В Бельгии быть избирателем — это не право, а обязанность. Даже если гражданин единожды пропустил голосование, ему придётся отдать за нарушение 80 евро. Сумма выплаты доходит до нескольких тысяч, когда бельгиец не посетил мероприятие более четырёх раз. За несколько дней до выборов письмо-приглашение с обращением к конкретному человеку отправляется избирателю. В назначенное время гражданин государства на северо-западе Европы обязан явиться в пункт голосования и дать сверить сотруднику данные о себе.

Из-за безобидных улиток повестки бельгийцев портятся и утрачивают свою юридическую силу. Документ такого вида не могут принять в пункте голосования. Проблему возможно решить, лишь если гражданин придёт в жилищно-коммунальное хозяйство и заявит об испорченном документе. Ещё одна трудность возникает по причине нехватки времени. На выборы в Бельгии отведено исключительно 6 часов, поэтому успеть поменять повестку порой становиться сложной задачей.

Фото: German-language Wikipedia / Jangle1969 (GNU Free Documentation License)