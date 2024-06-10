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Король Бельгии принял отставку правительства
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:41

Король Бельгии принял отставку правительства

Король бельгийцев Филипп в начале недели принял отставку кабинета нынешнего премьер-министра Александра де Кроо, чей союз потерпел поражение на голосовании в региональные и федеральные парламенты.

Партия де Кроо Open Vld, либеральная фракция, получила лишь семь мест в новом составе федерального парламента Бельгии, что означает утрату практически половины представительства.

По сообщению телеканала RTB, вступили в ход консультации по данному вопросу.

Фото: commons. wikimedia.org/Didier Misson (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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