Король бельгийцев Филипп в начале недели принял отставку кабинета нынешнего премьер-министра Александра де Кроо, чей союз потерпел поражение на голосовании в региональные и федеральные парламенты.
Партия де Кроо Open Vld, либеральная фракция, получила лишь семь мест в новом составе федерального парламента Бельгии, что означает утрату практически половины представительства.
По сообщению телеканала RTB, вступили в ход консультации по данному вопросу.
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