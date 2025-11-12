Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:17

Беру X70 вместо “китайца” — дешевле, но по комфорту не уступает Geely и Haval

В России появился полноприводный Belgee X70 — пресс-служба автопроизводителя

На российском рынке появился обновлённый Belgee X70 - кроссовер, получивший полный привод и улучшенное оснащение. После рестайлинга модель обрела более выразительную внешность, современную медиасистему и новую комплектацию, способную конкурировать с популярными SUV в сегменте до трёх миллионов рублей.

"Belgee X70 в версии с полным приводом уже доступен в России", — сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Обновления и отличительные черты

Главные изменения внешности — новая решётка радиатора с серебристыми "зубьями", придающими автомобилю более агрессивный вид, и свежий оттенок кузова Starnight Blue, насыщенный синий металлик, ранее недоступный для модели.

В салоне появилась модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенное качество отделочных материалов. Разработчики уделили внимание и шумоизоляции, что делает поездки комфортнее даже на трассе.

Техническая часть

Полноприводный X70 оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением. Дополняет систему 48-вольтовый стартер-генератор, повышающий экономичность и отзывчивость при старте.

Привод реализован через электронно управляемую муфту, которая автоматически распределяет крутящий момент между осями, обеспечивая уверенное поведение на скользкой дороге и при езде по лёгкому бездорожью.

Сравнение комплектаций

Комплектация Цена, ₽ Ключевые особенности
Style 2 670 990 АБС, ESP, 4 подушки, медиасистема 12,3", 17" диски, климат 2-зонный, экокожа
Prestige 2 870 990 18" диски, подсветка салона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз, распознавание знаков, экстренное торможение
Prestige+ 2 945 990 Всё из Prestige + панорамная крыша с люком

Такой выбор позволяет покупателям подобрать авто под свои потребности: от практичного семейного варианта до премиальной версии с максимальным комфортом.

Преимущества новой версии

  1. Полный привод - обеспечивает устойчивость в любых погодных условиях.

  2. Современные системы безопасности - адаптивный круиз, удержание полосы, автоматическое торможение.

  3. Интеллектуальная мультимедиа - поддержка всех популярных платформ.

  4. Выбор комплектаций - три уровня оснащения для разных категорий покупателей.

  5. Конкурентная цена - среди кроссоверов с полным приводом X70 остаётся доступным вариантом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить значение систем помощи водителю.
    Последствие: риск ДТП на трассе или в плотном потоке.
    Альтернатива: выбирать комплектацию Prestige или Prestige+, где такие функции включены.

  • Ошибка: экономить на диагностике перед покупкой.
    Последствие: пропуск скрытых дефектов при тест-драйве.
    Альтернатива: проходить проверку у официального дилера перед подписанием договора.

А что если сравнить X70 с конкурентами?

Belgee X70 в обновлённой версии сопоставим по оснащению с такими моделями, как Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и Haval Jolion AWD. При этом стоимость X70 заметно ниже, а набор систем активной безопасности не уступает китайским и корейским аналогам.

Для тех, кто ищет практичный, современный и доступный кроссовер, новый X70 может стать одним из самых рациональных решений на рынке.

Плюсы и минусы Belgee X70

Плюсы Минусы
Полный привод и высокий клиренс Небольшой выбор двигателей
Современный дизайн и медиасистема Отсутствие дизельной версии
Комфортный салон Скромный объём багажника для класса
Богатое оснащение даже в базе Марка пока не на слуху у покупателей

FAQ

Какой расход топлива у X70 4WD?
В смешанном цикле — около 8,5 л на 100 км.

Есть ли гарантия на Belgee X70?
Да, производитель предоставляет гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега.

Какая комплектация самая выгодная по соотношению цена/функции?
Prestige — оптимальный выбор: максимум систем безопасности без переплаты за панораму.

Мифы и правда

  • Миф: "Белорусские кроссоверы не выдерживают конкуренции".
    Правда: Belgee X70 создан на базе технологий Geely и проходит сертификацию по международным стандартам.

  • Миф: "Полный привод сильно увеличивает расход".
    Правда: разница не превышает 0,5-0,7 л/100 км благодаря 48-вольтовой системе.

  • Миф: "У X70 слабая электроника".
    Правда: медиакомплекс обновлён, поддерживает все современные интерфейсы.

Три интересных факта

  1. Belgee X70 производится на совместном заводе Geely и БелДжи в Борисове.

  2. Кроссовер экспортируется в Россию, Казахстан и Азербайджан.

  3. Версия с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды.

Исторический контекст

Марка Belgee была создана как совместное предприятие Geely и белорусского завода "БелДжи". Первая версия X70 вышла в 2018 году и стала одной из самых успешных моделей проекта. Рестайлинг 2025 года и появление полноприводной версии укрепляют позиции марки в сегменте доступных SUV.

