Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нефтяные качалки на закате
Нефтяные качалки на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:16

Нефть и микросхемы: Тюмень и Белоруссия готовят союз технологий и скважин

В Тюменской области планируют использовать белорусскую электронику для добычи нефти и газа

На промыслах Тюменской области вскоре может начать применяться электроника белорусского производства. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев во время официального визита в Белоруссию.

Технологическое партнёрство в нефтегазовой отрасли

"Направление очень перспективное. Сегодня осваиваются всё более сложные технологии добычи нефти и газа. Появляются целые "цифровые буровые”, потребность в высокопроизводительной электронике возрастает. На данный момент стороны прорабатывают обмен технической документацией и поиск точек роста для дальнейшего сотрудничества", — заявил Пантелеев, чьи слова приводит Telegram-канал Invest Tyumen.

Сотрудничество предполагает использование решений белорусского предприятия "Интеграл”, одного из ведущих производителей микроэлектроники в Союзном государстве.

Электроника для "цифровых буровых"

По словам представителя тюменского правительства, речь идёт не только о закупке комплектующих, но и о совместной разработке технологических систем, которые могут применяться на нефтегазовых промыслах и в автоматизированных системах управления добычей.

Инициатива прорабатывается по линии тюменского нефтегазового кластера - объединения региональных предприятий, участвующих в модернизации нефтегазового оборудования и внедрении цифровых решений.

Ранее в Тюмени

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области активно развивает межрегиональные партнёрства с промышленными центрами РБ. В их числе — сотрудничество в сфере электроники, машиностроения и цифровых технологий, направленное на снижение зависимости от импорта из недружественных стран.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Тюмени не смогут оформить дома сегодня в 10:17
Трубы не будет, и помощи тоже: "Рабочий посёлок" застрял в юридическом тупике

В Тюмени «Рабочий поселок» не могут передать городу из-за спора с кооперативом «Нейча». Жители до сих пор живут без канализации и водопровода.

Читать полностью » Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании сегодня в 9:37
Сделано в Тюмени, одобрено в Роскосмосе: новая плата готова к полётам и ИИ

Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании «Арсенал +». Отечественная разработка пригодна для систем ИИ и высоких вычислений.

Читать полностью » В Тюмени началась разработка проекта моста и путепровода через реку Тура — мэрия сегодня в 8:36
Мост в будущее: Тюмень готовит крупнейшую переправу через Туру

В Тюмени построят новый мост через Туру, соединяющий Зареку и ДОК. Проект завершат к 2026 году, а строительство запланировано на 2028–2032 годы.

Читать полностью » Через пункт пропуска сегодня в 7:11
Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды

Россельхознадзор проверил 13 грузовиков с мясом и рыбой, направлявшихся из России в Казахстан. Вся 10-тонная партия сопровождалась нужными документами.

Читать полностью » Ирина Текслер открыла первый Всероссийский фестиваль кокошника в Челябинске сегодня в 6:11
Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

На форуме «Стальное кружево Урала» прошёл первый фестиваль кокошника. Ирина Текслер заявила, что он может стать ежегодным символом русской моды.

Читать полностью » В Челябинской области с 2026 года вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей сегодня в 5:56
Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину

С 1 января 2026 года в Челябинской области подорожает техосмотр — с 1 097 до 1 201 рубля. С сентября 2025 года вводится доппошлина 500 рублей.

Читать полностью » Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья сегодня в 4:48
Семья, квартира, 100 тысяч в месяц: в Челябинске аренда становится роскошью

Челябинская область заняла 23-е место в России по доступности аренды жилья: семья с двумя детьми может снимать квартиру при доходе от 104 тысяч рублей.

Читать полностью » Жителей Челябинской области ждут гастротуры, паломничества и промэкскурсии в ноябре сегодня в 3:36
От пельменей до плавильных печей: ноябрь зовёт в самые вкусные и горячие туры Урала

Ноябрь в Челябинской области обещает гастротуры, паломничества и поездки к термальным источникам. Узнайте, куда поехать и сколько стоит отдых на Урале.

Читать полностью »

Новости
Наука
Лаборатории BSL-4 стремительно растут по всему миру к 2025 году — Джеймс Латам
Туризм
Путешествие в Териберку: маршрут по достопримечательностям и берегам Баренцева моря
СФО
Средняя зарплата инженеров в Югре достигла 124,3 тыс. рублей — данные "Авито Работа"
Красота и здоровье
Избыток воды перед тренировкой снижает выносливость и вызывает головокружение у спортсменов
Садоводство
Народное средство с уксусом и чесноком признано безопасной альтернативой химии для теплиц
Дом
Специалисты заявили, что нельзя греть яйца, перец и йогурт в микроволновке
ДФО
В Хабаровске возбуждено уголовное дело против военнослужащего после ДТП с тремя погибшими — прокуратура
Еда
Салат Оливье с грибами вместо мяса получается не менее вкусным и ароматным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet