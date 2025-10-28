Нефть и микросхемы: Тюмень и Белоруссия готовят союз технологий и скважин

На промыслах Тюменской области вскоре может начать применяться электроника белорусского производства. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев во время официального визита в Белоруссию.

Технологическое партнёрство в нефтегазовой отрасли

"Направление очень перспективное. Сегодня осваиваются всё более сложные технологии добычи нефти и газа. Появляются целые "цифровые буровые”, потребность в высокопроизводительной электронике возрастает. На данный момент стороны прорабатывают обмен технической документацией и поиск точек роста для дальнейшего сотрудничества", — заявил Пантелеев, чьи слова приводит Telegram-канал Invest Tyumen.

Сотрудничество предполагает использование решений белорусского предприятия "Интеграл”, одного из ведущих производителей микроэлектроники в Союзном государстве.

Электроника для "цифровых буровых"

По словам представителя тюменского правительства, речь идёт не только о закупке комплектующих, но и о совместной разработке технологических систем, которые могут применяться на нефтегазовых промыслах и в автоматизированных системах управления добычей.

Инициатива прорабатывается по линии тюменского нефтегазового кластера - объединения региональных предприятий, участвующих в модернизации нефтегазового оборудования и внедрении цифровых решений.

Ранее в Тюмени

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области активно развивает межрегиональные партнёрства с промышленными центрами РБ. В их числе — сотрудничество в сфере электроники, машиностроения и цифровых технологий, направленное на снижение зависимости от импорта из недружественных стран.