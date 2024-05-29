Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил присоединиться к строительству космической станции, и Минск обещал обдумать эту идею.



"Россиянам предстоит возведение их собственной космической станции. Президент России выразил мне желание присоединиться к этому процессу и вместе совместно трудиться. Если мы примем это предложение, то будем участвовать в этом проекте. Однако наш приоритет — сохранить собственный сектор," — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Говоря о космических полетах белорусов, президент страны отметил, что достиг соглашения с Владимиром Путиным на этот счет.



"Мы согласовали с президентом России, чтобы белорусы могли присоединиться к числу космонавтов. Если кто-то желает этим заняться, то это возможно. Мы договорились с российскими коллегами по проведению конкурса. Пройдя отбор, вы сможете присоединиться к группе космонавтов для подготовки. Это ответственная и рискованная работа, но она безусловно привлекательна," — отметил он.



По мнению Лукашенко, с советских времен Белоруссия имеет свою нишу в космической сфере, включая разработку разнообразных спутников и микроэлектроники. "На протяжении долгого времени мы производим продукцию для космоса, включая микроэлектронику и осуществляя поддержку нашим космонавтам, оставшимся в России. В советское время мы успешно занимались созданием различных космических приборов и аппаратуры," — отметил он. Президент также заявил, что Белоруссия успешно разрабатывает космические спутники для дистанционного зондирования земли и связи.



"Это наше направление. Мы упорно работаем в этой области и будем продолжать развиваться. Кроме того, у нас успешно сохранено производство микроэлектроники," — подчеркнул он.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿