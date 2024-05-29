Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в середу, что сотрудничество в области космоса представляет собой новый аспект для расширения взаимодействия между Белоруссией и Венгрией.
"Существуют новые области сотрудничества, недавно мы подписали межправительственное соглашение о ядерной энергетике, договорились о продолжении партнерства в этой ключевой сфере, обмене опытом, накопленным в Республике Белоруссия. Также имеются перспективы в области космоса", — передал министр информацию из своего разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто журналистам в Минске по итогам переговоров.
Он отметил, что эта тема также обсуждалась в ходе встречи в Минске между представителями Белоруссии и Венгрии.
Согласно словам Алейника, Сийярто приветствовал Минск в связи с историческим полетом белорусского космонавта на МКС и сообщил о планах Венгрии отправить своего астронавта на орбиту не позднее следующего года.
"Таким образом, у нас есть возможность для сотрудничества и обмена опытом в этой области", — подчеркнул глава белорусского МИД.
Среди перспективных сфер сотрудничества с Венгрией он выделил энергетику, аграрную отрасль, промышленность, здравоохранение, фармацевтику, строительство, спорт, туризм, образование и науку.
"Эти области представляют для нас наибольший интерес с точки зрения сотрудничества, которое мы намерены развивать. У нас есть планы по расширению практического наполнения этих сфер", — добавил министр.
Фото: commons.wikimedia.org/Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета
Китайские врачи успешно излечили 59-летнего мужчину от диабета 2-го типа с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Discovery.
Израиль не перешел "красную линию" Байдена
Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.
"Автостат": главными конкурентами Volga станут модели Chery, Geely и Haval
Основными конкурентами российских автомобилей Volga на рынке станут китайские модели, такие как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, и Haval Jolion, а также некоторые корейские и японские машины.
Роспотребнадзор: В РФ может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в стране наметилась тенденция к снижению заболеваеости коклюшем.