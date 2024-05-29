Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в середу, что сотрудничество в области космоса представляет собой новый аспект для расширения взаимодействия между Белоруссией и Венгрией.



"Существуют новые области сотрудничества, недавно мы подписали межправительственное соглашение о ядерной энергетике, договорились о продолжении партнерства в этой ключевой сфере, обмене опытом, накопленным в Республике Белоруссия. Также имеются перспективы в области космоса", — передал министр информацию из своего разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто журналистам в Минске по итогам переговоров.



Он отметил, что эта тема также обсуждалась в ходе встречи в Минске между представителями Белоруссии и Венгрии.



Согласно словам Алейника, Сийярто приветствовал Минск в связи с историческим полетом белорусского космонавта на МКС и сообщил о планах Венгрии отправить своего астронавта на орбиту не позднее следующего года.



"Таким образом, у нас есть возможность для сотрудничества и обмена опытом в этой области", — подчеркнул глава белорусского МИД.



Среди перспективных сфер сотрудничества с Венгрией он выделил энергетику, аграрную отрасль, промышленность, здравоохранение, фармацевтику, строительство, спорт, туризм, образование и науку.



"Эти области представляют для нас наибольший интерес с точки зрения сотрудничества, которое мы намерены развивать. У нас есть планы по расширению практического наполнения этих сфер", — добавил министр.

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