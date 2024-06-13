Издание Politico заявило, что Белоруссия предположительно поставляла вооружение Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, что вызвало острую реакцию со стороны Армении.
Согласно изданию, имеется информация о "утечке большого объема документов", с которыми удалось ознакомиться.
Публикация сообщает о получении соответствующих данных от неправительственной армянской организации "Региональный центр демократии и безопасности", чьи лидеры, по данным официального веб-сайта, получали обучение в Соединенных Штатах и Великобритании.
Согласно информации Politico, Минск отправлял в Баку артиллерийские комплексы и системы электронной борьбы, которые, по мнению газеты, были "активно задействованы" в армяно-азербайджанском конфликте.
В статье также утверждается, что именно утечка указанных документов послужила источником нынешнего дипломатического кризиса между Арменией и Белоруссией, который привел к отзыву посольства для проведения консультаций.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время обвинял Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), в состав которой входит Белоруссия, в том, что организация не выполнила свои союзнические обязательства в период конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Ереван заморозил свое участие в работе ОДКБ и рассматривает возможность выхода из этой организации.
Фото: eng.mil.ru/Ministry of Defense of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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