Издание Politico заявило, что Белоруссия предположительно поставляла вооружение Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, что вызвало острую реакцию со стороны Армении.



Согласно изданию, имеется информация о "утечке большого объема документов", с которыми удалось ознакомиться.



Публикация сообщает о получении соответствующих данных от неправительственной армянской организации "Региональный центр демократии и безопасности", чьи лидеры, по данным официального веб-сайта, получали обучение в Соединенных Штатах и Великобритании.



Согласно информации Politico, Минск отправлял в Баку артиллерийские комплексы и системы электронной борьбы, которые, по мнению газеты, были "активно задействованы" в армяно-азербайджанском конфликте.



В статье также утверждается, что именно утечка указанных документов послужила источником нынешнего дипломатического кризиса между Арменией и Белоруссией, который привел к отзыву посольства для проведения консультаций.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время обвинял Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), в состав которой входит Белоруссия, в том, что организация не выполнила свои союзнические обязательства в период конфликта между Арменией и Азербайджаном.



Ереван заморозил свое участие в работе ОДКБ и рассматривает возможность выхода из этой организации.

