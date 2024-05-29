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МИД Белоруссии: Нас пытаются втянуть в украинский конфликт
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:10

МИД Белоруссии: Нас пытаются втянуть в украинский конфликт

Глава Министерства Иностранных Дел Белоруссии Сергей Алейник отметил, что определенные государства стремятся вовлечь Минск в украинский конфликт.

Алейник сообщил, что, к сожалению, несколько стран, включая соседей Белоруссии, также пытаются втянуть Минск к (украинскому) противостоянию. Об этом он сообщил в Минске после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Фото: commons.wikimedia.org/Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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