Глава Министерства Иностранных Дел Белоруссии Сергей Алейник отметил, что определенные государства стремятся вовлечь Минск в украинский конфликт.

Алейник сообщил, что, к сожалению, несколько стран, включая соседей Белоруссии, также пытаются втянуть Минск к (украинскому) противостоянию. Об этом он сообщил в Минске после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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