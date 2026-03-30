Флаги России и Белоруссии
© commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:33

Торговля без границ: экономический союз Беларуси и Ленинградской области бьёт рекорды

Объем взаимного товарооборота между Республикой Беларусь и Ленинградской областью демонстрирует стабильную динамику роста. По прогнозам главы российского региона Александра Дрозденко, озвученным в эфире телеканала СТВ, до конца текущего года показатель может увеличиться на 3,8 процента. Стороны планомерно расширяют номенклатуру поставляемых товаров, переходя от простой торговли к глубокой промышленной кооперации и обмену высокотехнологичной продукцией.

Рост промышленной кооперации

Экономические связи между регионами вышли на новый уровень за счет диверсификации товарных потоков. Если ранее сотрудничество преимущественно ограничивалось поставками белорусских продовольственных товаров, то сейчас структура импорта и экспорта значительно усложнилась. В Ленинградской области наладили производство изделий из пластмассы, одновременно увеличивая объемы поставок готовой древесной продукции вместо сырьевого экспорта.

Губернатор подчеркнул, что предприятия Беларуси также активно расширяют линейку поставляемой техники и изделий. Взаимное проникновение товаров на рынки двух стран стало более сбалансированным, что позволяет эффективно использовать производственные мощности партнеров. В текущих условиях регионы успешно дополняют друг друга, повышая общую устойчивость экономических цепочек.

"Динамика взаимодействия между белорусскими предприятиями и территориальными субъектами России наглядно показывает эффективность выбранного курса на импортозамещение. Когда регионы начинают субсидировать закупки техники союзного производства, это создает реальный поток заказов для заводов. Создание сервисных центров и локализация сборки — закономерные этапы углубления интеграции. Такой подход гарантирует не просто разовые поставки, а долговременное присутствие продукции на локальных рынках".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие машиностроительного сектора

Одним из ключевых узлов партнерства стал проект "АМКОДОР", запущенный в Гатчине. Инвестиции направлены в производство дорожной и лесозаготовительной техники, что является актуальным для инфраструктурного развития региона. Руководство области оказывает поддержку местным сельхозпроизводителям, субсидируя закупки белорусских автобусов и специализированных машин наравне с российскими аналогами.

Создание специализированного сервисного центра для обслуживания белорусской пассажирской техники рассматривается как приоритетная задача. Потребность региона охватывает как городские автобусы среднего класса, так и крупноразмерные междугородние модели. Наличие такой инфраструктуры позволит сократить сроки обслуживания и повысить надежность транспортной сети.

Новые направления партнерства

Сфера сотрудничества в ближайшее время может пополниться мототехникой и легковыми автомобилями. Ленинградская область уже закупила партию мотоциклов "Минск", которые показали высокую эффективность при патрулировании лесов и в детском спорте. Надежность этих машин стала весомым аргументом для дальнейшего расширения закупок.

Внимательное отношение проявляется и к белорусскому легковому автопрому. Несмотря на наличие альтернатив на российском рынке, конкурентоспособное соотношение стоимости и качества машин делает их потенциально востребованными. Стороны продолжают анализировать возможности для дальнейшей интеграции в этой высокотехнологичной нише.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Комфорт вместо стресса: в Мурманской области запущена новая программа поддержки будущих мам вчера в 16:58

На севере страны радикально пересмотрели подход к визитам в женские консультации, предложив решение, которое меняет привычный ритм жизни пациенток.

Читать полностью » Синхронность до миллиметра: петербургская инновация меняет представление о глазных протезах 28.03.2026 в 20:28

Петербургские инженеры представили разработку, которая способна буквально вернуть подвижность в привычный человеческий облик с помощью новых технологий.

Читать полностью » Машины выходят из тени: авторынок Петербурга переживает трансформацию самых смелых масштабов 28.03.2026 в 20:19

Жители Северной столицы начали менять свои привычки при покупке транспорта, отдавая предпочтение новым машинам вместо традиционного поиска подержанных авто.

Читать полностью » Конец эпохи пробок: Великий Новгород переходит на европейскую модель развития кварталов 28.03.2026 в 20:18

В Великом Новгороде приняли стратегический документ, который определит архитектурный ритм и логистику областной столицы на ближайшие два десятка лет.

Читать полностью » Правила парковки стали мягче: власти Петербурга разрешили корректировать данные в пару касаний 28.03.2026 в 20:12

Городские власти пересмотрели условия использования цифрового парковочного пространства, внедрив в работу мобильного приложения крайне важные для водителей опции.

Читать полностью » Короли дорог поменяли прописку: в премиальном сегменте Петербурга наметилась смена состава 28.03.2026 в 19:25

В премиальном сегменте Санкт-Петербурга произошла громкая рокировка, которая поставила под сомнение позиции привычных автогигантов по итогам двух месяцев.

Читать полностью » Система сломалась: Мурманская область побила антирекорд по неэффективным расходам бюджета 28.03.2026 в 19:24

За 2025 год в Мурманской области объем неэффективных бюджетных расходов достиг 88,6 миллиона рублей.

Читать полностью » Идеальный баланс между ценой и качеством: как косметические предпочтения петербуржцев формируются в реальности 27.03.2026 в 17:15

Жители Санкт-Петербурга ищут идеальные уходовые средства, ориентируясь на рекомендации и составы. Узнайте, какие факторы играют ключевую роль в их выборе.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Стены трещат по швам: власти Казани обновили список жилья, которое отправят под снос
ПФО
Третья столица или город иллюзий: чего на самом деле стоит переезд в Казань сегодня
ПФО
Лес играет в прятки с людьми: в Марий Эл нашли участок, где даже опытные туристы ходят кругами
СЗФО
Смена формата поиска работы: в Ленобласти центры занятости превратились в цифровые хабы
ПФО
Кошелёк станет чуть тяжелее: тысячи жителей Башкирии увидят в квитанциях обновлённые суммы выплат
ЦФО
Духовный долг без спешки: жителям Тамбова хотят подарить свободный день в апреле
ЦФО
Спортивные площадки ждут местных жителей: новые объекты в Рязани предложат широкий выбор активностей
Спорт и фитнес
Спортзал не исцелит спину: ошибки тренировок, которые превращают атлетов в постоянных пациентов
