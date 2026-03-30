Объем взаимного товарооборота между Республикой Беларусь и Ленинградской областью демонстрирует стабильную динамику роста. По прогнозам главы российского региона Александра Дрозденко, озвученным в эфире телеканала СТВ, до конца текущего года показатель может увеличиться на 3,8 процента. Стороны планомерно расширяют номенклатуру поставляемых товаров, переходя от простой торговли к глубокой промышленной кооперации и обмену высокотехнологичной продукцией.

Рост промышленной кооперации

Экономические связи между регионами вышли на новый уровень за счет диверсификации товарных потоков. Если ранее сотрудничество преимущественно ограничивалось поставками белорусских продовольственных товаров, то сейчас структура импорта и экспорта значительно усложнилась. В Ленинградской области наладили производство изделий из пластмассы, одновременно увеличивая объемы поставок готовой древесной продукции вместо сырьевого экспорта.

Губернатор подчеркнул, что предприятия Беларуси также активно расширяют линейку поставляемой техники и изделий. Взаимное проникновение товаров на рынки двух стран стало более сбалансированным, что позволяет эффективно использовать производственные мощности партнеров. В текущих условиях регионы успешно дополняют друг друга, повышая общую устойчивость экономических цепочек.

"Динамика взаимодействия между белорусскими предприятиями и территориальными субъектами России наглядно показывает эффективность выбранного курса на импортозамещение. Когда регионы начинают субсидировать закупки техники союзного производства, это создает реальный поток заказов для заводов. Создание сервисных центров и локализация сборки — закономерные этапы углубления интеграции. Такой подход гарантирует не просто разовые поставки, а долговременное присутствие продукции на локальных рынках". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие машиностроительного сектора

Одним из ключевых узлов партнерства стал проект "АМКОДОР", запущенный в Гатчине. Инвестиции направлены в производство дорожной и лесозаготовительной техники, что является актуальным для инфраструктурного развития региона. Руководство области оказывает поддержку местным сельхозпроизводителям, субсидируя закупки белорусских автобусов и специализированных машин наравне с российскими аналогами.

Создание специализированного сервисного центра для обслуживания белорусской пассажирской техники рассматривается как приоритетная задача. Потребность региона охватывает как городские автобусы среднего класса, так и крупноразмерные междугородние модели. Наличие такой инфраструктуры позволит сократить сроки обслуживания и повысить надежность транспортной сети.

Новые направления партнерства

Сфера сотрудничества в ближайшее время может пополниться мототехникой и легковыми автомобилями. Ленинградская область уже закупила партию мотоциклов "Минск", которые показали высокую эффективность при патрулировании лесов и в детском спорте. Надежность этих машин стала весомым аргументом для дальнейшего расширения закупок.

Внимательное отношение проявляется и к белорусскому легковому автопрому. Несмотря на наличие альтернатив на российском рынке, конкурентоспособное соотношение стоимости и качества машин делает их потенциально востребованными. Стороны продолжают анализировать возможности для дальнейшей интеграции в этой высокотехнологичной нише.