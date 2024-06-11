Белоруссия упорно добивается восстановления мира на территории Украины и обеспечения безопасности в данном регионе, таковы заявления главы МИД Сергея Алейника, сделанные во вторник.



Слово "Минск" с 2014 года стало символом настойчивых усилий по поиску мирного разрешения украинского конфликта и обновления европейской системы безопасности.



Несмотря ни на что, страна не сдает свою честную добросовестную цель восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе, как говорится в выступлении Алейника на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС, прошедшей в Нижнем Новгороде по информации пресс-службы ведомства.



По его высказыванию, в предыдущем году Минск был хозяином первого международного мероприятия высокого уровня под названием "Евразийская безопасность: действительность и перспективы в изменяющемся мире".



В ближайшем будущем собираются состояться дискуссии на площадке Минска в конце октября-начале ноября этого года, и Алейник приглашает страны БРИКС принять участие.



Он также подчеркнул, что желание определенных стран сохранить свое лидерство окончательно нарушило баланс международной безопасности и наступила настоятельная необходимость в новой структуре на региональном и глобальном уровнях.



"Нам нужна система, открытая для всех стран, стремящихся к безопасному и процветающему будущему. Система, которая в будущем может стать образцом построения глобальной безопасности на основе неделимости, многополярности, взаимного уважения, равноправия суверенных государств и принципов международного права", — отметил глава МИД Белоруссии.



Согласно его высказываниям, страны из состава БРИКС, обладающие значительными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в развитие более безопасного и процветающего мира.

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