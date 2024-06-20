Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек высказал мнение, что новый 14-й пакет санкций, который готовит Евросоюз, не окажет влияния на Россию, но существенно ударит по бюджету Европы, если будет принят.
Он отметил, что Россия продавала СПГ Европе на очень выгодных условиях, и Европа продолжит получать необходимые ресурсы, во многом от России, но через третьи страны, что приведет к значительно более высоким затратам.
Бек также считает, что такие меры сильно ударят по Германии. По его словам, отказ от импорта российского газа приведет к стремительному росту потребительских цен в ФРГ, увеличению производственных издержек и снижению уровня жизни населения.
Он подчеркнул, что если Германия радикально не изменит свою внешнюю политику, она станет первой страной, которая сознательно отказалась от дальнейшего развития.
Фото:audiovisual.ec.europa.eu/European Commission(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Премьер Кобахидзе заявил, что в Грузии не произойдёт украинизации
Кобахидзе заявил, что партия бывшего президента Михаила Саакашвили, "Единое национальное движение", стремится привести страну к ситуации, аналогичной той, что произошла на Украине.
В Грузии назвали критику сотрудничества с КНР двойным стандартом
Премьер-министр Грузии высказал мнение, что заявления западных партнеров, критикующие сотрудничество грузинского руководства с китайской компанией, являются проявлением двойных стандартов.
BJN: перекус фруктами предупреждает депрессию
Учёные из Астонского университета в Британии выяснили, что перекусы фруктами могут облегчить симптомы депрессии и улучшить психологическое самочувствие, в то время как употребление чипсов увеличивает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования были опубликованы в BJN.
Учёные из ЮФУ добыли наносеребро из сока цитрона
Учёные из Южного университета ЮФУ совместно с коллегами из КНР, Индии и Польши разработали инновационный метод извлечения наносеребра из сока цитрона. Об этом сообщается на сайте "Приоритет 2030" при Минобразования РФ.