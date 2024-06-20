Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек высказал мнение, что новый 14-й пакет санкций, который готовит Евросоюз, не окажет влияния на Россию, но существенно ударит по бюджету Европы, если будет принят.

Он отметил, что Россия продавала СПГ Европе на очень выгодных условиях, и Европа продолжит получать необходимые ресурсы, во многом от России, но через третьи страны, что приведет к значительно более высоким затратам.

Бек также считает, что такие меры сильно ударят по Германии. По его словам, отказ от импорта российского газа приведет к стремительному росту потребительских цен в ФРГ, увеличению производственных издержек и снижению уровня жизни населения.

Он подчеркнул, что если Германия радикально не изменит свою внешнюю политику, она станет первой страной, которая сознательно отказалась от дальнейшего развития.

Фото:audiovisual.ec.europa.eu/European Commission(Creative Commons Attribution 4.0 International license)