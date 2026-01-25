Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Китай, Закрытый город
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:09

Поселился не там — и Пекин "съел" время: районы решают всё уже в первый день

Район Дэншикоу рядом с Ванфуцзин подходит для первого знакомства с Пекином

Пекин может показаться хаотичным мегаполисом, где легко потеряться уже в первый день. Здесь нет привычного "центра", откуда рукой подать до всех знаковых мест, а расстояния между районами измеряются не кварталами, а станциями метро. Именно поэтому выбор локации для проживания напрямую влияет на впечатления от поездки. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Историческое ядро рядом с Ванфуцзин

Зона вокруг станции метро "Дэншикоу" считается одной из самых удобных для первого знакомства с Пекином. Отсюда сравнительно недалеко до Запретного города и храмов, а пешком можно дойти до знаменитой торговой улицы Ванфуцзин. Район насыщен отелями, кафе, музеями и магазинами, поэтому здесь всегда оживлённо. Это вариант для тех, кто хочет быть в гуще событий и не тратить много времени на дорогу к главным достопримечательностям.

Спокойный центр у храма Неба

Микрорайон возле станции "Цыцикоу" подойдёт путешественникам, которые ценят баланс между близостью к центру и тишиной. Пешком отсюда можно дойти до храма Неба и площади Тяньаньмэнь, а при желании — быстро доехать на метро до более туристических мест. Район менее шумный, зато удобен для прогулок и поездок по другим городам Китая благодаря близости железнодорожного вокзала.

Атмосфера старого Пекина на Цяньмэнь

Цяньмэнь — это пешеходная улица с историческими фасадами, ремесленными лавками и традиционными ресторанами. Здесь часто выбирают жильё те, кто хочет почувствовать дух старого города и при этом сэкономить на проживании. Мини-отели и гостевые дома спрятаны в переулках, а до музеев и знаковых мест удобно добираться пешком или на метро.

Удобный транспортный узел "Дунсышитяо"

Район у станции "Дунсышитяо" выбирают за транспортную доступность. Отсюда легко доехать до исторического центра, аэропорта и междугородних маршрутов. Локация находится на границе старых кварталов и современного города, поэтому здесь тише, чем в туристических зонах, но при этом рядом хутуны, храмы и уютные улицы с кафе.

Современный Пекин в районе "Гомао"

Микрорайон "Гомао" — это деловое сердце столицы с небоскрёбами, крупными торговыми центрами и дорогими отелями. Здесь понравится тем, кто предпочитает комфорт, современную архитектуру и развитую инфраструктуру. Пересадочная станция метро позволяет быстро перемещаться по городу, хотя цены на проживание заметно выше средних.

Ночная жизнь и шопинг в Саньлитуне

Саньлитунь известен как центр ночной жизни и молодёжной культуры. Бары, рестораны, клубы, торговые центры и уличная еда делают этот район самым динамичным. Здесь селятся те, кто планирует активно проводить вечера и ценит международную атмосферу.

Правильно выбранный район помогает увидеть Пекин с нужной стороны: исторической, современной или гастрономической. Город огромен, но благодаря метро и понятной логике районов он становится гораздо дружелюбнее к туристам.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

