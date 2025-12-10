Бегство от привычных курортов: северные регионы неожиданно превратились в магнит для праздников

Туристические предпочтения россиян на Новый год продолжают стремительно меняться, и в этот раз интерес путешественников уверенно сместился на север страны. Жители крупных городов ищут необычные форматы отдыха, выбирают нестандартные маршруты и стремятся к впечатлениям, которые невозможно получить в привычных курортах. Атмосфера Полярной ночи, сияние над Баренцевым морем и суровая красота Арктики превращают северные регионы в своеобразный зимний магнит. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса.

Почему россияне выбирают северные направления на Новый год

Интерес к северу возник не случайно. Мурманск, расположенный за Полярным кругом, давно стал точкой притяжения для тех, кто мечтает увидеть северное сияние, отправиться в тундровые сафари на снегоходах или познакомиться с культурами народов Заполярья. Праздничный сезон усиливает этот интерес, добавляя поездкам особое настроение. По данным туристического сервиса, Мурманск стал новогодним выбором 15 процентов путешественников. Такие показатели отражают растущее стремление россиян искать необычные форматы путешествий и насыщенные природные впечатления.

Кольский полуостров, занявший второе место по популярности, привлёк 8 процентов туристов. Его выбирают за возможность увидеть редкие природные явления, добраться до посёлков, где к традициям относятся бережно, а также попробовать арктическую кухню — от строганины до рыбы холодного копчения. На третьей позиции оказалась Териберка, знаменитая драматичными пейзажами, суровым климатом и тем самым "краем земли" на берегу Ледовитого океана. Она собрала 6 процентов туристов, что подтверждает устойчивый интерес к малонаселённым и аутентичным местам.

Сравнивая статистику с прошлым годом, можно заметить ещё одну тенденцию: внутренний туризм на Кавказ сместил акценты. Дагестан, который ранее уверенно держал лидерство среди южных направлений зимнего сезона, уступил место Северной Осетии. Рост спроса на туры в Осетию составил 38 процентов — показатель, демонстрирующий, что путешественники обращают внимание на более камерные, спокойные и культурно насыщенные регионы.

Что ищут путешественники, отправляясь в Заполярье

Россиян привлекает возможность получить новые эмоции, которые отличаются от привычных отпусков в городах-миллионниках или на южных курортах. Север создаёт ощущение новизны: короткий световой день, морозный воздух, необычные пейзажи и спокойный ритм жизни. Для многих Новый год в таких условиях становится способом перезагрузки.

Кроме того, северные направления удачно сочетают природу и современную туристическую инфраструктуру. В Мурманске развивается гостиничный сектор, появляются новые экскурсионные программы, растёт количество локальных гидов, предлагающих авторские маршруты. На Кольском полуострове формируются новые туристические кластеры, а Териберка каждый год расширяет перечень зимних активностей.

Развитие арктического отдыха поддерживается государственными программами и интересом бизнеса. В регионах появляются новые сервисы для туристов: прокат тёплой экипировки, обучение для начинающих фотографов северного сияния, экспедиционные туры для семей и небольших групп.

Северная Осетия как новый зимний тренд

Северная Осетия привлекает путешественников своей энергетикой, горными панорамами и богатой культурной средой. Рост спроса связан с тем, что регион предлагает комфортные условия отдыха зимой: множество природных локаций, национальная кухня, древние башни-усыпальницы и современная инфраструктура вокруг Владикавказа и соседних районов.

Кроме того, Осетия остаётся направлением, где можно получить глубокие культурные впечатления без избыточной туристической нагрузки. Туристы отмечают гостеприимство местных жителей, насыщенность экскурсий и сбалансированное сочетание стоимости и качества отдыха.

Сравнение: путешествие на север и отдых на Кавказе

Чтобы понять, почему туристические потоки перераспределились именно так, полезно сравнить две группы регионов, которые конкурируют в зимний сезон: арктические направления и кавказские.

Север даёт уникальные природные впечатления — сияние, тундру, океан, полярные условия. Кавказ — атмосферу гор, национальные традиции, более мягкий климат. Стоимость поездок в северные регионы колеблется, но многие туры становятся доступнее благодаря пакетным предложениям. Кавказские поездки часто включают разнообразие экскурсий и гастрономию. Арктика — выбор тех, кто ищет тишину и необычные ландшафты. Кавказ — выбор для любителей активного отдыха, термальных источников и культурных маршрутов. Погодные условия на севере могут быть суровыми, тогда как Кавказ предлагает более комфортные варианты для семейного отдыха.

Такое сравнение показывает, что путешественники всё чаще ориентируются на новые эмоции и неповторимый опыт, выбирая направления, которые позволяют выйти за рамки привычного отдыха.

Плюсы и минусы популярных северных направлений

Чтобы читателю было легче ориентироваться, стоит отметить сильные и слабые стороны северного отдыха. Такой подход помогает понимать, чего ожидать от поездки.

Положительные стороны:

• возможность увидеть северное сияние;

• насыщенные зимние активности: сафари, морские экскурсии, треккинги;

• уникальная северная кухня и аутентичные поселения;

• отсутствие массового туризма в ряде локаций.

Ограничения:

• суровые климатические условия;

• необходимость тёплой экипировки и дополнительной подготовки;

• транспортная удалённость отдельных населённых пунктов.

Советы по выбору новогоднего путешествия

Определите, какие эмоции хотите получить: спокойный отдых или активный тур. Изучите погодные условия выбранного региона — особенно это важно для северных маршрутов. Бронируйте жильё заранее: на Новый год свободных мест становится мало. Подберите экипировку, подходящую для арктических активностей или горных прогулок. Уточните расписание экскурсий: многие зимние маршруты имеют сезонные ограничения.

Популярные вопросы о новогодних поездках в северные регионы