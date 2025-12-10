Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Северное сияние
Северное сияние
© commons.wikimedia.org by Nimuel23 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:56

Бегство от привычных курортов: северные регионы неожиданно превратились в магнит для праздников

На Кольском полуострове формируются новые туристические кластеры — Валерий Бритаус

Туристические предпочтения россиян на Новый год продолжают стремительно меняться, и в этот раз интерес путешественников уверенно сместился на север страны. Жители крупных городов ищут необычные форматы отдыха, выбирают нестандартные маршруты и стремятся к впечатлениям, которые невозможно получить в привычных курортах. Атмосфера Полярной ночи, сияние над Баренцевым морем и суровая красота Арктики превращают северные регионы в своеобразный зимний магнит. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса.

Почему россияне выбирают северные направления на Новый год

Интерес к северу возник не случайно. Мурманск, расположенный за Полярным кругом, давно стал точкой притяжения для тех, кто мечтает увидеть северное сияние, отправиться в тундровые сафари на снегоходах или познакомиться с культурами народов Заполярья. Праздничный сезон усиливает этот интерес, добавляя поездкам особое настроение. По данным туристического сервиса, Мурманск стал новогодним выбором 15 процентов путешественников. Такие показатели отражают растущее стремление россиян искать необычные форматы путешествий и насыщенные природные впечатления.

Кольский полуостров, занявший второе место по популярности, привлёк 8 процентов туристов. Его выбирают за возможность увидеть редкие природные явления, добраться до посёлков, где к традициям относятся бережно, а также попробовать арктическую кухню — от строганины до рыбы холодного копчения. На третьей позиции оказалась Териберка, знаменитая драматичными пейзажами, суровым климатом и тем самым "краем земли" на берегу Ледовитого океана. Она собрала 6 процентов туристов, что подтверждает устойчивый интерес к малонаселённым и аутентичным местам.

Сравнивая статистику с прошлым годом, можно заметить ещё одну тенденцию: внутренний туризм на Кавказ сместил акценты. Дагестан, который ранее уверенно держал лидерство среди южных направлений зимнего сезона, уступил место Северной Осетии. Рост спроса на туры в Осетию составил 38 процентов — показатель, демонстрирующий, что путешественники обращают внимание на более камерные, спокойные и культурно насыщенные регионы.

Что ищут путешественники, отправляясь в Заполярье

Россиян привлекает возможность получить новые эмоции, которые отличаются от привычных отпусков в городах-миллионниках или на южных курортах. Север создаёт ощущение новизны: короткий световой день, морозный воздух, необычные пейзажи и спокойный ритм жизни. Для многих Новый год в таких условиях становится способом перезагрузки.

Кроме того, северные направления удачно сочетают природу и современную туристическую инфраструктуру. В Мурманске развивается гостиничный сектор, появляются новые экскурсионные программы, растёт количество локальных гидов, предлагающих авторские маршруты. На Кольском полуострове формируются новые туристические кластеры, а Териберка каждый год расширяет перечень зимних активностей.

Развитие арктического отдыха поддерживается государственными программами и интересом бизнеса. В регионах появляются новые сервисы для туристов: прокат тёплой экипировки, обучение для начинающих фотографов северного сияния, экспедиционные туры для семей и небольших групп.

Северная Осетия как новый зимний тренд

Северная Осетия привлекает путешественников своей энергетикой, горными панорамами и богатой культурной средой. Рост спроса связан с тем, что регион предлагает комфортные условия отдыха зимой: множество природных локаций, национальная кухня, древние башни-усыпальницы и современная инфраструктура вокруг Владикавказа и соседних районов.

Кроме того, Осетия остаётся направлением, где можно получить глубокие культурные впечатления без избыточной туристической нагрузки. Туристы отмечают гостеприимство местных жителей, насыщенность экскурсий и сбалансированное сочетание стоимости и качества отдыха.

Сравнение: путешествие на север и отдых на Кавказе

Чтобы понять, почему туристические потоки перераспределились именно так, полезно сравнить две группы регионов, которые конкурируют в зимний сезон: арктические направления и кавказские.

  1. Север даёт уникальные природные впечатления — сияние, тундру, океан, полярные условия. Кавказ — атмосферу гор, национальные традиции, более мягкий климат.

  2. Стоимость поездок в северные регионы колеблется, но многие туры становятся доступнее благодаря пакетным предложениям. Кавказские поездки часто включают разнообразие экскурсий и гастрономию.

  3. Арктика — выбор тех, кто ищет тишину и необычные ландшафты. Кавказ — выбор для любителей активного отдыха, термальных источников и культурных маршрутов.

  4. Погодные условия на севере могут быть суровыми, тогда как Кавказ предлагает более комфортные варианты для семейного отдыха.

Такое сравнение показывает, что путешественники всё чаще ориентируются на новые эмоции и неповторимый опыт, выбирая направления, которые позволяют выйти за рамки привычного отдыха.

Плюсы и минусы популярных северных направлений

Чтобы читателю было легче ориентироваться, стоит отметить сильные и слабые стороны северного отдыха. Такой подход помогает понимать, чего ожидать от поездки.

Положительные стороны:
• возможность увидеть северное сияние;
• насыщенные зимние активности: сафари, морские экскурсии, треккинги;
• уникальная северная кухня и аутентичные поселения;
• отсутствие массового туризма в ряде локаций.

Ограничения:
• суровые климатические условия;
• необходимость тёплой экипировки и дополнительной подготовки;
• транспортная удалённость отдельных населённых пунктов.

Советы по выбору новогоднего путешествия

  1. Определите, какие эмоции хотите получить: спокойный отдых или активный тур.

  2. Изучите погодные условия выбранного региона — особенно это важно для северных маршрутов.

  3. Бронируйте жильё заранее: на Новый год свободных мест становится мало.

  4. Подберите экипировку, подходящую для арктических активностей или горных прогулок.

  5. Уточните расписание экскурсий: многие зимние маршруты имеют сезонные ограничения.

Популярные вопросы о новогодних поездках в северные регионы

  1. Что лучше выбрать на Новый год: Мурманск или Териберку?
    Мурманск подходит для тех, кто хочет сочетать комфорт с экскурсиями. Териберка — вариант для любителей природных ландшафтов и более спокойного отдыха.

  2. Сколько стоит путешествие в Мурманск зимой?
    Стоимость сильно зависит от программы тура, но северные направления предлагают как бюджетные, так и премиальные варианты.

  3. Можно ли увидеть северное сияние без профессионального гида?
    Да, но вероятность повысится, если воспользоваться услугами опытных гидов, знающих локации и погодные окна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аль-Ула, Эр-Рияд и курорты Красного моря названы ключевыми направлениями отдыха в Саудовской Аравии — турагенты вчера в 18:44
Зима в Саудовской Аравии станет хитом: почему туда поедут даже вместо Таиланда

Новый безвизовый режим открывает путь к путешествиям по Саудовской Аравии, где древние города соседствуют с современными курортами. Узнайте, что посмотреть и когда лучше ехать.

Читать полностью » Белиз с детьми: лучший выбор для семейного отдыха — экзотические приключения и комфорт вчера в 16:41
Белиз для семейных туристов: где карибская природа встречается с майянским наследием

Белиз — это идеальное место для семейных путешествий, где приключения и комфорт идут рука об руку. Узнайте, как организовать идеальный отдых с детьми в этой уникальной стране.

Читать полностью » Рост цен на новогодние туры в Кавминводах составил 10-12% — эксперт Булах вчера в 14:16
Популярность туров на Новый год бьет рекорды: что будет с ценами в Сочи, Крыму и других регионах

Какие направления для новогоднего отдыха в России стали наиболее популярными? Эксперт Оксана Булах рассказала о росте цен и изменениях в спросе на туры.

Читать полностью » Россияне в возрасте 35-39 лет покупали билеты чаще всего в 2025 году — Лента.ру вчера в 13:41
Путешествия становятся доступными для всех: какие регионы России и за рубежом выбирают россияне в 2025 году

Каковы характеристики российского путешественника в 2025 году? Гендерный баланс, возрастные предпочтения и средние расходы на билеты — всё в одном исследовании.

Читать полностью » Горнолыжные курорты Сербии и Черногории привлекают россиян — эксперт Тимошенко вчера в 13:37
Безвизовый отпуск в Европе: как дешевле и быстрее добраться до Сербии и Черногории в 2026 году

После запрета ЕС на мультивизы россияне массово выбирают безвизовые страны. Где можно отдохнуть без виз в 2026 году и какие страны могут ввести визовый режим?

Читать полностью » Форт-Брэгг: прогулки по исторической главной улице среди секвой и океана — TravelBag вчера в 10:40
Улицы Калифорнии, которые рассказывают больше, чем просто маршрут: история, культура и гастрономия

Главные улицы Калифорнии — это не просто дороги, а культурные артерии, которые отражают дух города. Прогулки по этим улицам откроют вам атмосферу каждого уголка штата.

Читать полностью » Четыре крепости Ленинградской области формируют популярный туристический маршрут по историческим объектам региона — гиды вчера в 6:22
Эти крепости Ленобласти манят путешественников — но не все знают, что скрыто за их воротами

Четыре древние крепости Ленинградской области хранят историю северных земель и раскрывают архитектурные особенности разных эпох, создавая увлекательный маршрут для путешественников.

Читать полностью » Город Брантом: место, где природа и история сливаются в гармоничное единство вчера в 4:40
Забытое место с историей: Брантом — идеальная альтернатива многолюдным туристическим маршрутам

Брантом — это средневековый город в Перигора, где история и природа переплетаются в уникальном союзе. Узнайте, что делает этот город таким особенным и уникальным.

Читать полностью »

Новости
Общество
Свердловская область переводит разрешения на перевозки в электронный вид — Людмила Бабушкина
Экономика
Лавров заявил о влиянии долларовой политики на международные отношения
Мир
Патрулирование авиации РФ и Китая вызвало обеспокоенность Японии — Минору Кихара
Мир
Спецборт МЧС доставил 34 тонны гуманитарной помощи на Шри-Ланку — ТАСС
Происшествия
Циклон обесточил сотни населённых пунктов в Вологодской области — ТАСС
Питомцы
Собаки реагируют на скрытые стимулы благодаря чувствительности — Ауэрбах
Наука
Зеленый болид осветил небо Италии вечером 8 декабря — астрономы
Спорт и фитнес
Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet