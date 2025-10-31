Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегония
Бегония
© creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 14:35

Бегония тоже любит поспать: что делать, пока она «дремлет» под торфом и песком

Клубневые бегонии требуют периода покоя с ноября по февраль — Ольга Дмитриева

Клубневая бегония — одно из самых красивых и неприхотливых комнатных растений, которое радует своим цветением в любое время года. Однако, чтобы эта культура раскрыла свои яркие цветы вновь, ей необходим период покоя, который длится с ноября по февраль. В это время бегония "отдыхает", и важно правильно подготовить клубни к зимовке, чтобы весной они снова начали активно расти.

"Подготовка клубней бегонии к зимовке — это ключевой этап в уходе за растением, который гарантирует его успешное цветение в следующем сезоне", — отмечает Ольга Дмитриева, специалист по выращиванию декоративных растений.

Подготовка клубней к зимовке

  1. Когда начинать подготовку
    Осенью, когда листья начинают желтеть и засыхать, а надземная часть растения увядает, следует приступить к подготовке. Обычно этот процесс начинается в ноябре - на этом этапе важно обрезать побеги и извлечь клубни из почвы.

  2. Как правильно обрезать
    Обрезайте побеги на высоте 2-3 см от поверхности почвы. Это обеспечит минимальные повреждения для растения и упростит извлечение клубней. После этого аккуратно извлеките клубни из земли, стараясь не повредить их.

"Не торопитесь с обрезкой, оставьте побеги до тех пор, пока они не подсохнут. Это поможет растению перераспределить питательные вещества в клубни", — советует Ольга Дмитриева.

Хранение клубней зимой

Правильное хранение клубней бегонии в зимний период — залог её здорового роста и обильного цветения весной.

  1. В частном доме
    В идеале клубни бегонии лучше всего хранить в погребе или другом помещении с температурой выше 0°C. Важно, чтобы помещение было сухим и хорошо проветриваемым. Клубни можно поместить в деревянные ящики или контейнеры, где они будут в безопасности от лишней влаги и перепадов температур.

  2. В квартире
    Если у вас нет погреба, клубни можно хранить в квартире, например, на лоджии или балконе, где температура не опускается ниже нуля. Для этого подсушите клубни, а затем прикопайте их в ящике с песком или торфом, чтобы сохранить их от пересыхания. Обратите внимание, чтобы место хранения было тёмным, сухим и прохладным.

"Клубни можно хранить в картонных коробках или деревянных ящиках, обязательно обеспечив вентиляцию, чтобы избежать гниения", — добавляет Ольга Дмитриева.

Весенняя пересадка клубней

Как только период покоя завершится, в марте, клубни можно снова извлечь из места хранения. Для этого подготовьте горшки с легким питательным грунтом и пересаживайте клубни, аккуратно распределяя их в контейнерах.

  1. Выбор грунта
    Для пересадки лучше всего использовать легкий, воздухопроницаемый грунт с хорошей дренажной способностью. Можно выбрать готовую смесь для декоративных растений или приготовить смесь самостоятельно: торф с перлитом или песком.

  2. Пересадка
    Поместите клубни в подготовленный грунт, не засыпая их полностью. Верхняя часть клубня должна немного выступать над почвой.

  3. Температурный режим
    Поместите горшки с клубнями в тёплое и светлое место, но избегайте прямых солнечных лучей. Поддерживайте температуру около 18-20°C для активного укоренения.

Полезные советы для зимовки

  1. Контроль температуры
    Избегайте резких перепадов температуры во время хранения клубней. Рекомендуемая температура для хранения клубней бегонии — 5-10°C.

  2. Проверка состояния клубней
    Регулярно проверяйте клубни на наличие признаков гнили или пересыхания. Если клубни начинают сгнивать, немедленно удалите повреждённые участки.

  3. Грунт для пересадки
    При пересадке используйте лёгкий и питательный грунт. Это обеспечит лучшую аэрацию корней и ускорит укоренение растения.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: хранение клубней в слишком влажном месте.
    Последствие: гниение и потеря клубней.
    Альтернатива: хранить клубни в сухом, хорошо проветриваемом месте, насыпать песок или торф для защиты от влаги.

  2. Ошибка: пересадка в слишком крупный горшок.
    Последствие: растение плохо развивается и не может сформировать корневую систему.
    Альтернатива: выбирайте горшки немного больше клубня, чтобы не затруднить его развитие.

  3. Ошибка: недостаточный контроль за температурой во время зимовки.
    Последствие: преждевременное прорастание клубней или их повреждение.
    Альтернатива: обеспечьте стабильную температуру хранения в пределах 5-10°C.

А что если клубни начинают прорастать раньше времени?

Если клубни начинают прорастать раньше времени, это может быть признаком высокой температуры или недостаточной вентиляции. В таком случае клубни необходимо переместить в более прохладное место, например, на балкон или в подвал, и уменьшить полив, чтобы замедлить процесс прорастания.

"Для предотвращения преждевременного прорастания клубни можно периодически охлаждать, особенно если в помещении слишком тепло", — советует Ольга Дмитриева.

Плюсы и минусы хранения клубней бегонии

Плюсы Минусы
Легкость в уходе, требующие минимального внимания Необходимость в определённой температуре
Долгий срок хранения при правильном уходе Высокая вероятность повреждения при неправильном хранении
Простота пересадки и укоренения весной Требует наличия тёмного, прохладного места

FAQ

Как долго можно хранить клубни бегонии?
Клубни бегонии могут храниться в течение 3-4 месяцев, если соблюдены все условия хранения (температура, влажность).

Можно ли хранить бегонию в холодильнике?
Да, если температура в холодильнике не опускается ниже 0°C. Лучше использовать отделение для овощей.

Как часто нужно поливать клубни в период покоя?
Полив должен быть минимальным. Поддерживайте лёгкую влажность почвы, чтобы предотвратить пересыхание клубней.

Какая температура оптимальна для зимовки бегонии?
Оптимальная температура — 5-10°C. Это способствует сохранению здоровья клубней и предотвращает преждевременное прорастание.

Мифы и правда

  1. Миф: бегонию нужно хранить в тёмном и холодном месте.
    Правда: хранить в сухом, прохладном месте, но температура не должна опускаться ниже 0°C.

  2. Миф: клубни бегонии не нужно проверять на состояние во время зимовки.
    Правда: регулярные осмотры помогают предотвратить гниение или пересыхание.

  3. Миф: при пересадке достаточно просто поместить клубни в землю.
    Правда: для лучшего укоренения используйте лёгкий и питательный грунт, чтобы стимулировать рост корней.

Исторический контекст

Бегонии были известны в Древнем Египте и использовались не только как декоративные растения, но и как лечебные. В XIX веке в Европе стали популярны клубневые бегонии, которые начали активно выращиваться в оранжереях. Современные сорта бегоний позволяют наслаждаться их яркими цветами в любых климатических условиях, и правильно подготовленные клубни обеспечат растениям здоровье и красоту на многие годы.

Три интересных факта

  1. Бегонии с клубнями были выведены в Южной Америке и начали широко культивироваться в Европе с середины XIX века.

  2. Бегония может цвести до 6 месяцев в году при хорошем уходе.

  3. У клубневых бегоний существует несколько типов цветов — от ярких красных до пастельных оттенков, что делает их идеальными для любого интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой теплицу лучше держать закрытой для сохранения почвы — агроном Валентина Соколова сегодня в 15:42
Мороз — лучший дезинфектор: как дачники оздоравливают теплицу без химии

Открывать или закрывать теплицу зимой? Разбираем аргументы обеих сторон, чтобы выбрать оптимальный вариант и сохранить почву здоровой до весны.

Читать полностью » Эксперты советуют сочетать ловушки, биопрепараты и профилактику для защиты урожая от медведки сегодня в 14:53
Тишина под землёй — и вдруг пустые грядки: кто съедает урожай, пока вы спите

Медведка способна уничтожить весь урожай за считанные недели. Как вовремя распознать её появление и какие методы реально работают против этого коварного вредителя?

Читать полностью » Дачники применяют сосновые шишки для удержания влаги в почве и защиты от перегрева сегодня в 10:35
Если бы растения могли выбирать, они бы выбрали сосновые шишки: почему эта натуральная мульча лучше химических средств

Не спешите избавляться от сорняков и шишек! Узнайте, как они могут стать полезными для вашего участка, улучшив здоровье растений и уменьшив количество вредителей.

Читать полностью » Людмила Орлова: при температуре выше +25°C храните чеснок в холодильнике или лоджии для долгого срока годности сегодня в 9:54
Что происходит с чесноком в холодильнике, если не соблюсти этот один важный момент

Где хранить чеснок в квартире, чтобы он не прорастал и не плесневел? Простые советы по выбору ёмкости, температуре и влажности — для долгой свежести урожая.

Читать полностью » Учёные напомнили, что большинство вредителей садоводы заносят сами — с рассадой и грунтом сегодня в 9:34
Сами зовём беду на грядки: вредители, которых вы привозите с собой

Вредители на участке не появляются из ниоткуда — чаще всего мы привозим их сами. Разбираемся, как это происходит и что делать, чтобы сад остался здоровым.

Читать полностью » Обрезать розы осенью рекомендуется после первых сильных заморозков сегодня в 9:04
Розы зимой страдают не от мороза, а от ошибок садоводов: вот что вы делаете не так

Узнайте, как правильно подготовить розы к зиме с помощью осенней обрезки. Сроки, методы и распространенные ошибки, которые помогут сохранить ваши цветы здоровыми и цветущими.

Читать полностью » Кэрри Спунмор: плодоношение тыкв зависит от опылителей — не используйте пестициды во время цветения сегодня в 8:58
Осенняя золушка на грядке: как обычная тыква превращается в главный урожай сезона

Хотите вырастить богатый урожай тыквы? Узнайте секреты посадки, ухода и подкормки. Советы экспертов для начинающих и опытных садоводов.

Читать полностью » Мёд и лимон для подкормки орхидей стимулируют цветение и укрепляют корни – Анна Лебедева сегодня в 8:54
Орхидея не цвела годами? Виноват не свет, а... мёд! Как оживить растения с помощью сладкого раствора

Как заставить орхидею цвести чаще? Узнайте о натуральной мёдово-лимонной подкормке, которая пробуждает спящие почки и усиливает аромат цветов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог Дани Домингес: витамин С помогает усвоить растительное железо в разы лучше
УрФО
Штраф за сатанинскую символику на Хэллоуин: что можно, а что нельзя использовать
Еда
Кулинары: мясо теряет до 40 % влаги при неправильной жарке
Садоводство
Алоэ вера очищает воздух, но опасно при поедании животными — данные исследований
Спорт и фитнес
Силовые тренировки и кардио Джанет Дженкинс: отжимания для укрепления груди и плеч
Дом
Глубокую чистку дивана проводят дважды в год, а пылесосят — не реже раза в неделю
Культура и шоу-бизнес
Джонатан Риз Майерс сыграет шеф-повара в психологическом хорроре "The Catch"
Дом
В активных зонах квартиры паркет нужно мыть раз в неделю, в спальне — раз в две
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet