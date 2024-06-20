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Беглов хотел бы видеть Матвиенко на посту сенатора Санкт-Петербурга
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:33

Беглов хотел бы видеть Матвиенко на посту сенатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выдвинул Валентину Матвиенко, спикера Совета Федерации, в качестве кандидата на пост сенатора от исполнительной власти города. Беглов подчеркнул, что Матвиенко вносит значительный вклад в развитие города и активно защищает его интересы.

Матвиенко представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации с 2011 года. С сентября того же года она возглавляет верхнюю палату парламента.

До назначения в Совет Федерации Матвиенко более семи лет занимала пост губернатора и председателя правительства Санкт-Петербурга (с октября 2003 по август 2011 года).

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый регион выдвигает в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.

Беглов представил кандидатуру Матвиенко, когда подавал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга, которые состоятся в сентябре.

В 2019 году Беглов победил на выборах как самовыдвиженец. Сейчас же он будет выдвигаться от партии "Единая Россия".

Выборы губернатора и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут в единый день голосования в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября.

В Законодательном собрании города отметили, что электронное голосование не предусмотрено.

Глава города избирается сроком на пять лет.

Фото: Federation Council

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