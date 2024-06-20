Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выдвинул Валентину Матвиенко, спикера Совета Федерации, в качестве кандидата на пост сенатора от исполнительной власти города. Беглов подчеркнул, что Матвиенко вносит значительный вклад в развитие города и активно защищает его интересы.
Матвиенко представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации с 2011 года. С сентября того же года она возглавляет верхнюю палату парламента.
До назначения в Совет Федерации Матвиенко более семи лет занимала пост губернатора и председателя правительства Санкт-Петербурга (с октября 2003 по август 2011 года).
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый регион выдвигает в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.
Беглов представил кандидатуру Матвиенко, когда подавал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга, которые состоятся в сентябре.
В 2019 году Беглов победил на выборах как самовыдвиженец. Сейчас же он будет выдвигаться от партии "Единая Россия".
Выборы губернатора и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут в единый день голосования в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября.
В Законодательном собрании города отметили, что электронное голосование не предусмотрено.
Глава города избирается сроком на пять лет.
Фото: Federation Council
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