Как я избежала травм в тренажерном зале: ошибки новичков, которые я больше не совершаю

Многие новички, впервые приходя в фитнес-зал, стремятся получить быстрые результаты, но зачастую делают ошибки, которые замедляют прогресс и могут даже привести к травмам. Тренер DDX Fitness Артем Опальницкий в интервью "Известиям" назвал четыре ключевых ошибки, которых следует избегать на старте тренировок.

1. Неправильная техника выполнения упражнений

Первая ошибка, которую часто совершают новички, — это использование штанг или тренажеров без предварительного изучения правильной техники. Пренебрежение правильной формой может привести к травмам, особенно если человек спешит и не хочет тратить время на обучение.

"Новички часто хватаются за штанги или тренажеры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам", — объяснил Опальницкий.

Неправильная техника может вызвать растяжения, вывихи и более серьезные повреждения суставов и позвоночника, что может тормозить прогресс и даже угрожать здоровью.

2. Погоня за большими весами

Вторая ошибка — это желание новичков сразу работать с максимальными весами, чтобы продемонстрировать результат. Это особенно часто встречается среди подростков, стремящихся быстро прогрессировать и соревнующихся с другими.

"Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу, особенно среди подростков, заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику", — пояснил Опальницкий.

Тренер советует сосредоточиться на правильной технике и постепенно увеличивать вес, соревнуясь не с другими, а только с собой.

3. Пропуск разминки и заминки

Третьей ошибкой является игнорирование разминки и заминки, которые крайне важны для подготовки организма к нагрузкам и восстановления после тренировки. Это важные этапы, которые помогают избежать травм.

"Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните легкую растяжку или 5-10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс", — посоветовал Опальницкий.

Эти простые упражнения помогут подготовить тело к нагрузке и улучшат восстановление после тренировки.

4. Предпочтение тренажеров свободным весам

Многие новички склонны использовать тренажеры, так как считают их более безопасными, чем свободные веса. Однако длительное сидение на тренажерах, особенно после рабочего дня, не даёт телу полноценной нагрузки.

"После долгого сидения в офисе продолжение "сидячего” режима в тренажерах не дает телу полноценной нагрузки", — отметил Опальницкий.

Тренер рекомендует использовать многосуставные упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка, которые задействуют больше мышц и помогают улучшить координацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование тяжелых весов без подготовки.

Последствие: Травмы связок и позвоночника.

Альтернатива: Сосредоточение на правильной технике и постепенное увеличение нагрузки. Ошибка: Игнорирование разминки и заминки.

Последствие: Увеличение риска травм и замедленное восстановление.

Альтернатива: Включение разминки и заминки в каждый тренировочный процесс. Ошибка: Использование только тренажеров вместо свободных весов.

Последствие: Ограниченная нагрузка на мышцы, замедление прогресса.

Альтернатива: Включение в тренировку многосуставных упражнений с собственным весом.

Плюсы и минусы правильных тренировок

Плюсы Минусы Улучшение техники и предотвращение травм Требуется время на освоение правильной техники Постепенное увеличение нагрузки и прогресс Необходимость самоконтроля и терпения Комплексные упражнения, задействующие все мышцы Потребность в разнообразии тренировки для достижения результата

FAQ

Как избежать травм при тренировках?

Важно тщательно изучить правильную технику упражнений и увеличивать нагрузку постепенно.

Почему стоит начинать с разминки и заминки?

Эти этапы подготовки и восстановления помогают избежать травм и ускоряют восстановление организма.

Какие упражнения лучше для новичков: тренажеры или свободные веса?

Тренажеры — это удобно, но свободные веса и многосуставные упражнения с собственным весом дают более полноценную нагрузку на тело.

Мифы и правда

Миф: Чем больше вес, тем быстрее прогресс.

Правда: Прогресс зависит от правильной техники и постепенного увеличения нагрузки, а не от максимальных весов.

Миф: Для новичков безопаснее тренироваться только на тренажерах.

Правда: Тренировки с собственным весом и свободными весами также могут быть безопасными, если соблюдать правильную технику.

Миф: Пропуск разминки не повлияет на результат.

Правда: Разминка и заминка помогают подготовить мышцы к нагрузке и ускоряют восстановление, предотвращая травмы.

Сон и психология

Работа с тренером, соблюдение правильной техники и осознанность в подходе к тренировкам помогают не только улучшить физическую форму, но и укрепить уверенность в себе, повысив психоэмоциональное состояние.

Три интересных факта

Правильная техника позволяет снизить риск травм и ускорить процесс достижения результатов. Многосуставные упражнения активируют несколько мышечных групп, что делает тренировку более эффективной. Разминка и заминка могут ускорить восстановление и снизить болезненность после тренировки.

Исторический контекст

В 20 веке фитнес-тренировки становились всё более популярными, и с развитием науки о тренировках начали появляться методики безопасных и эффективных упражнений.

В 80-х годах активно развивалась концепция тренировки с использованием свободных весов, что было признано более эффективным для роста мышц.

Современные тренировки ориентированы на развитие функциональных и комплексных упражнений, которые задействуют несколько групп мышц одновременно.