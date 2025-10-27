Спортзал не прощает спешки: ошибки новичков, которые заканчиваются травмами

Многие, впервые приходя в фитнес-зал, хотят увидеть быстрые результаты: нарастить мышцы, похудеть или улучшить выносливость. Однако стремление к мгновенному эффекту часто приводит к ошибкам, которые не только замедляют прогресс, но и могут закончиться травмой. Тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий рассказал, какие промахи чаще всего совершают новички и как их избежать.

Ошибка №1. Неправильная техника

"Новички часто хватаются за штанги или тренажеры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам", — отметил тренер Артем Опальницкий.

По его словам, спешка и невнимание к технике нередко приводят к растяжениям, вывихам, болям в пояснице или даже повреждениям позвоночника.

Чтобы избежать проблем, важно:

изучить базовые движения без веса;

освоить правильное дыхание;

не стесняться обратиться к тренеру хотя бы на первые несколько занятий.

Освоение техники — это фундамент. Без него любое упражнение становится опасным, даже если вес кажется лёгким.

Ошибка №2. Погоня за большими весами

Новички часто хотят показать результат уже через неделю, а потому хватаются за гантели и штанги потяжелее. Особенно этим грешат подростки и молодые мужчины, соревнующиеся между собой.

"Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику. Это может привести к растяжениям связок, травмам позвоночника и даже разрывам", — предупредил эксперт.

Главное правило — нагрузка должна расти постепенно. Только при постепенном увеличении веса мышцы и связки успевают адаптироваться. Опальницкий советует "соревноваться только с собой", фиксируя небольшие, но стабильные улучшения.

Ошибка №3. Отсутствие разминки и заминки

Это одна из самых недооценённых частей тренировки. Разминка подготавливает мышцы и суставы, увеличивает приток крови и снижает риск травм, а заминка помогает восстановить сердечный ритм и вывести продукты распада из мышц.

"Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните лёгкую растяжку или 5-10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс", — сказал тренер.

Без этих этапов повышается риск судорог, растяжений и воспалений. Даже при коротких тренировках разминка обязательна.

Ошибка №4. Ставка только на тренажеры

Новички часто выбирают тренажеры, считая их более безопасными. Однако длительное сидение за офисным столом и затем — в тренажере — не решает проблему гиподинамии.

"После долгого сидения в офисе продолжение "сидячего” режима в тренажерах не даёт телу полноценной нагрузки", — пояснил Опальницкий.

Он советует включать многосуставные упражнения - приседания, отжимания, планку, тяги и выпады. Такие движения задействуют больше мышц, улучшают координацию и укрепляют корпус.

Таблица "Сравнение": свободные веса и тренажеры

Параметр Свободные веса Тренажеры Вовлечённые мышцы Много одновременно Ограниченное количество Координация и баланс Развиваются активно Почти не задействуются Риск ошибок Выше при плохой технике Ниже, но нагрузка изолированная Подходит для Развития функциональной силы Рехабилитации, начинающих

Как построить безопасный старт (HowTo)

Пройдите вводное занятие с тренером — даже одно поможет понять технику и ошибки. Начните с базовых упражнений: приседания, тяги, отжимания, планка. Разогревайтесь 5-10 минут перед тренировкой. Следите за прогрессом: увеличивайте вес и количество повторений постепенно. После тренировки делайте растяжку, пейте воду и отдыхайте не менее суток между тяжёлыми сессиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: отсутствие разминки.

→ Последствие: травмы, болезненность мышц.

→ Альтернатива: лёгкий бег, вращения суставов, динамическая растяжка.

• Ошибка: большие веса без подготовки.

→ Последствие: перегрузка позвоночника и суставов.

→ Альтернатива: постепенное увеличение нагрузки и контроль техники.

• Ошибка: тренировки без плана.

→ Последствие: отсутствие прогресса, перетренированность.

→ Альтернатива: программа с чередованием силовых и восстановительных дней.

• Ошибка: отсутствие заминки.

→ Последствие: головокружение, спазмы.

→ Альтернатива: лёгкая растяжка и дыхательные упражнения.

А что если…

А что если нет возможности заниматься с тренером?

Используйте проверенные видеоуроки от сертифицированных специалистов, снимайте себя на видео, чтобы отслеживать технику.

А что если больно после первой тренировки?

Небольшая крепатура — нормальна. Если боль резкая или не проходит несколько дней, нужен отдых или консультация врача.

А что если мало времени?

Даже 20-30 минут можно провести эффективно: выполните круговую тренировку из 5-6 упражнений с собственным весом.

Таблица "Плюсы и минусы самостоятельных тренировок"

Плюсы Минусы Экономия времени и средств Ошибки в технике без внешнего контроля Возможность гибкого графика Сложнее поддерживать мотивацию Быстрая адаптация под себя Риск перетренированности

Мифы и правда

Миф: чем больше вес — тем быстрее растут мышцы.

Правда: мышцы растут от постепенной прогрессии и правильного восстановления, а не от экстремальных нагрузок.

Миф: тренажеры безопаснее свободных весов.

Правда: они лишь ограничивают амплитуду движений, но не защищают от ошибок и перегрузки.

Миф: разминка — пустая трата времени.

Правда: это основа профилактики травм и повышения эффективности тренировки.

Исторический контекст

Современные фитнес-залы во многом унаследовали традиции силового спорта XX века. Ещё в 1950-х тренеры в СССР и США отмечали, что 80% травм происходят из-за неправильной техники. Именно тогда появились первые системы обучения начинающих, а в 1980-х персональные тренировки стали обязательным элементом фитнес-клубов. Сегодня подход "осознанного фитнеса" — сочетание знаний, постепенности и контроля нагрузки — снова выходит на первый план.