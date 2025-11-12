Понял, почему новички бросают спорт после первого месяца — и как этого избежать

Первые недели в спортзале часто становятся испытанием для тела и психики. Новички стремятся к моментальному результату, забывая, что фитнес — это марафон, а не спринт. Старший тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий в беседе с "Известиями" выделил четыре самые частые ошибки, которые мешают добиться цели и могут обернуться травмами.

"Новички часто хватаются за штанги или тренажёры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам", — отметил Артем Опальницкий.

Ошибка №1: неправильная техника

Главная причина большинства травм — игнорирование техники выполнения упражнений. Неправильное положение корпуса, рывки, чрезмерное напряжение — всё это ведёт к растяжениям, вывихам и даже повреждениям позвоночника.

Тренер советует:

первые тренировки проводить под контролем специалиста ;

изучить базовые движения (присед, становая тяга, жим лёжа) с малым весом;

использовать зеркала для контроля осанки и положения суставов.

"Неправильная техника может привести к растяжениям, вывихам или даже более серьёзным повреждениям суставов и позвоночника", — подчеркнул эксперт.

Ошибка №2: гонка за большими весами

Вторая типичная ошибка — погоня за прогрессом любой ценой. Особенно среди молодых спортсменов нередко проявляется соревновательный дух: желание поднять больше, чем сосед по залу.

"Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику", — рассказал Опальницкий.

Такой подход приводит к перегрузке мышц и связок, а также нарушает технику движений.

Правильный путь:

увеличивайте вес постепенно — не более чем на 5-10% в неделю ;

ставьте целью качество, а не количество ;

фиксируйте прогресс — это помогает не спешить и работать осознанно.

Ошибка №3: пропуск разминки и заминки

Разминка и заминка кажутся лишними только на первый взгляд. На деле это необходимые элементы любой тренировки. Разминка разогревает мышцы, активирует суставы и повышает эластичность тканей, а заминка помогает восстановить дыхание и снизить пульс.

"Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните лёгкую растяжку или 5-10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс", — советует Опальницкий.

Пример разминки:

5 минут ходьбы или лёгкого бега;

круговые вращения суставов;

динамическая растяжка.

Пример заминки:

лёгкая растяжка мышц ног, спины и плеч;

спокойная ходьба в течение 5-10 минут.

Ошибка №4: тренажёры вместо естественных движений

Многие новички предпочитают изолированные упражнения на тренажёрах, считая их безопаснее. Однако сидячая работа на механизмах не компенсирует гиподинамию, а только усугубляет её.

"После долгого сидения в офисе продолжение "сидячего” режима в тренажёрах не даёт телу полноценной нагрузки", — отметил тренер.

Свободные веса и упражнения с собственным весом активируют мелкие стабилизирующие мышцы, развивают координацию и естественную подвижность тела.

Что включить в программу:

приседания ,

отжимания ,

планку ,

выпады ,

тяги с собственным весом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорирование техники Травмы и замедление прогресса Обучение у тренера, контроль движений Перегрузка весами Перетренированность, разрывы Постепенное увеличение нагрузки Отсутствие разминки Риск растяжений и боли 10-15 минут подготовки и заминки Только тренажёры Слабая координация, застой Многосуставные упражнения с весом тела

Советы шаг за шагом: как начать тренироваться правильно

Начните с оценки состояния здоровья. Пройдите медосмотр или фитнес-тест. Разработайте план. Определите цель — похудение, набор массы или поддержание формы. Работайте с тренером хотя бы первый месяц. Он поможет освоить технику и составит программу. Разделите нагрузку. Три тренировки в неделю с отдыхом между ними — оптимально. Следите за прогрессом. Фото, измерения и дневник тренировок — лучший стимул не сдаваться.

Таблица "Плюсы и минусы" свободных весов и тренажёров

Тип нагрузки Плюсы Минусы Свободные веса Развивают координацию, активируют стабилизаторы, повышают силу Требуют контроля техники Тренажёры Безопасны для новичков, изолируют нужные мышцы Меньше вовлекают тело, ограничивают подвижность

FAQ

Как часто нужно тренироваться новичку?

Достаточно 3-4 раз в неделю, чередуя кардио и силовые нагрузки.

Когда появятся первые результаты?

При правильной технике и питании — через 4-6 недель.

Можно ли тренироваться без тренера?

Да, но важно изучить базовую технику и не торопиться с весами.

Мифы и правда

Миф: Чем больше вес, тем быстрее растут мышцы.

Правда: Без техники и восстановления мышцы не развиваются.

Миф: Разминка — пустая трата времени.

Правда: Она снижает риск травм на 50%.

Миф: Тренажёры лучше для новичков.

Правда: Они полезны, но не заменяют естественные движения.

Интересные факты

Неправильная техника увеличивает риск травм в 3 раза. Организм сжигает калории активнее в первые 48 часов после тренировки - при условии правильного восстановления. Даже 10 минут растяжки после занятия ускоряют восстановление мышц на 20%.

Исторический контекст

Современный фитнес пережил несколько эпох: от бодибилдинга 1970-х до функциональных тренировок XXI века. Сегодня тренеры всё чаще возвращаются к естественным движениям и комплексным подходам, где здоровье ставится выше рекордов. Опыт Артема Опальницкого подтверждает: правильная техника, постепенность и осознанность — три кита, на которых держится безопасный и результативный фитнес.