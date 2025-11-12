Понял, почему новички бросают спорт после первого месяца — и как этого избежать
Первые недели в спортзале часто становятся испытанием для тела и психики. Новички стремятся к моментальному результату, забывая, что фитнес — это марафон, а не спринт. Старший тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий в беседе с "Известиями" выделил четыре самые частые ошибки, которые мешают добиться цели и могут обернуться травмами.
"Новички часто хватаются за штанги или тренажёры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам", — отметил Артем Опальницкий.
Ошибка №1: неправильная техника
Главная причина большинства травм — игнорирование техники выполнения упражнений. Неправильное положение корпуса, рывки, чрезмерное напряжение — всё это ведёт к растяжениям, вывихам и даже повреждениям позвоночника.
Тренер советует:
-
первые тренировки проводить под контролем специалиста;
-
изучить базовые движения (присед, становая тяга, жим лёжа) с малым весом;
-
использовать зеркала для контроля осанки и положения суставов.
"Неправильная техника может привести к растяжениям, вывихам или даже более серьёзным повреждениям суставов и позвоночника", — подчеркнул эксперт.
Ошибка №2: гонка за большими весами
Вторая типичная ошибка — погоня за прогрессом любой ценой. Особенно среди молодых спортсменов нередко проявляется соревновательный дух: желание поднять больше, чем сосед по залу.
"Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику", — рассказал Опальницкий.
Такой подход приводит к перегрузке мышц и связок, а также нарушает технику движений.
Правильный путь:
-
увеличивайте вес постепенно — не более чем на 5-10% в неделю;
-
ставьте целью качество, а не количество;
-
фиксируйте прогресс — это помогает не спешить и работать осознанно.
Ошибка №3: пропуск разминки и заминки
Разминка и заминка кажутся лишними только на первый взгляд. На деле это необходимые элементы любой тренировки. Разминка разогревает мышцы, активирует суставы и повышает эластичность тканей, а заминка помогает восстановить дыхание и снизить пульс.
"Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните лёгкую растяжку или 5-10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс", — советует Опальницкий.
Пример разминки:
-
5 минут ходьбы или лёгкого бега;
-
круговые вращения суставов;
-
динамическая растяжка.
Пример заминки:
-
лёгкая растяжка мышц ног, спины и плеч;
-
спокойная ходьба в течение 5-10 минут.
Ошибка №4: тренажёры вместо естественных движений
Многие новички предпочитают изолированные упражнения на тренажёрах, считая их безопаснее. Однако сидячая работа на механизмах не компенсирует гиподинамию, а только усугубляет её.
"После долгого сидения в офисе продолжение "сидячего” режима в тренажёрах не даёт телу полноценной нагрузки", — отметил тренер.
Свободные веса и упражнения с собственным весом активируют мелкие стабилизирующие мышцы, развивают координацию и естественную подвижность тела.
Что включить в программу:
-
приседания,
-
отжимания,
-
планку,
-
выпады,
-
тяги с собственным весом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование техники
|Травмы и замедление прогресса
|Обучение у тренера, контроль движений
|Перегрузка весами
|Перетренированность, разрывы
|Постепенное увеличение нагрузки
|Отсутствие разминки
|Риск растяжений и боли
|10-15 минут подготовки и заминки
|Только тренажёры
|Слабая координация, застой
|Многосуставные упражнения с весом тела
Советы шаг за шагом: как начать тренироваться правильно
-
Начните с оценки состояния здоровья. Пройдите медосмотр или фитнес-тест.
-
Разработайте план. Определите цель — похудение, набор массы или поддержание формы.
-
Работайте с тренером хотя бы первый месяц. Он поможет освоить технику и составит программу.
-
Разделите нагрузку. Три тренировки в неделю с отдыхом между ними — оптимально.
-
Следите за прогрессом. Фото, измерения и дневник тренировок — лучший стимул не сдаваться.
Таблица "Плюсы и минусы" свободных весов и тренажёров
|Тип нагрузки
|Плюсы
|Минусы
|Свободные веса
|Развивают координацию, активируют стабилизаторы, повышают силу
|Требуют контроля техники
|Тренажёры
|Безопасны для новичков, изолируют нужные мышцы
|Меньше вовлекают тело, ограничивают подвижность
FAQ
Как часто нужно тренироваться новичку?
Достаточно 3-4 раз в неделю, чередуя кардио и силовые нагрузки.
Когда появятся первые результаты?
При правильной технике и питании — через 4-6 недель.
Можно ли тренироваться без тренера?
Да, но важно изучить базовую технику и не торопиться с весами.
Мифы и правда
-
Миф: Чем больше вес, тем быстрее растут мышцы.
Правда: Без техники и восстановления мышцы не развиваются.
-
Миф: Разминка — пустая трата времени.
Правда: Она снижает риск травм на 50%.
-
Миф: Тренажёры лучше для новичков.
Правда: Они полезны, но не заменяют естественные движения.
Интересные факты
-
Неправильная техника увеличивает риск травм в 3 раза.
-
Организм сжигает калории активнее в первые 48 часов после тренировки - при условии правильного восстановления.
-
Даже 10 минут растяжки после занятия ускоряют восстановление мышц на 20%.
Исторический контекст
Современный фитнес пережил несколько эпох: от бодибилдинга 1970-х до функциональных тренировок XXI века. Сегодня тренеры всё чаще возвращаются к естественным движениям и комплексным подходам, где здоровье ставится выше рекордов. Опыт Артема Опальницкого подтверждает: правильная техника, постепенность и осознанность — три кита, на которых держится безопасный и результативный фитнес.
