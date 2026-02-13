Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 17:36

Огород с нуля превращается в урожайное поле: эти культуры растут почти без полива и лишних хлопот

Первые посадки на даче часто кажутся сложной наукой, но базовый набор культур доступен даже тем, кто никогда не держал в руках секатор. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на агронома, менеджера питомника по работе с ключевыми клиентами агрофирмы ПОИСК Инну Бывальцеву, которая перечислила самые неприхотливые варианты для старта сезона.

Ставка на плодовые деревья

По словам специалиста, начинать можно с саженцев плодовых деревьев, если учитывать правила опыления. Для яблонь это особенно важно: одного дерева на участке недостаточно.

"Надо думать о том, чтобы они были перекрестные опыляемые, если яблони, то должно быть два сорта, чтобы они опылялись между собой. А лучше три", — пояснила агроном.

Такой подход позволяет обеспечить стабильное плодоношение и снизить риски, связанные с неблагоприятной погодой. Разные сорта зацветают в близкие сроки и дополняют друг друга. В результате даже небольшой сад способен давать устойчивый урожай без сложных агротехнических приемов.

Кустарники и ягоды для уверенного старта

Если деревья кажутся слишком ответственным шагом, эксперт советует обратить внимание на ягодные кустарники. Смородина и крыжовник считаются выносливыми культурами, которые легко адаптируются к условиям участка. Агроном рекомендует высаживать по два сорта каждого вида, комбинируя черную, красную и белую смородину.

Бывальцева уточняет, что крыжовник можно выбирать зелёный, а в целом — ориентироваться на цвет и вкус ягод. Предпочтение лучше отдавать бесшипным сортам: это упрощает сбор урожая и уход за кустами. Такой подбор делает участок не только продуктивным, но и удобным для начинающего садовода.

Садовые ягоды также не требуют сложной подготовки. Жимолость, по словам специалиста, должна быть представлена минимум тремя кустами для переопыления. Малина — как ремонтантная, так и традиционная — отличается неприхотливостью, а современные сорта дают крупные и сладкие плоды. Дополнить посадки можно садовой земляникой, которая быстро вступает в плодоношение.

Овощи без лишних хлопот

Среди овощных культур агроном выделяет редис и картофель как наиболее простые для первого сезона. Редис отличается коротким вегетационным периодом — около месяца. Это позволяет быстро увидеть результат труда и понять особенности ухода.

Картофель, по оценке эксперта, также не требует сложных действий. Достаточно приобрести клубни, посадить их в подготовленную почву и дождаться урожая. Такая стратегия даёт начинающему дачнику возможность получить первый опыт без серьёзных рисков и затрат, постепенно расширяя список культур на участке.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.

